Tinode er en fuldt open source instant messaging-platform, der leverer en komplet stak — en Go-server-backend, officielle klienter til web, iOS, Android og desktop, og en gRPC API til brugerdefinerede integrationer. Den understøtter en-til-en- og gruppebeskeder, skriveindikatorer, læsekvitteringer, filvedhæftninger og valgfri end-to-end-kryptering, hvilket bringer funktionssættet fra kommercielle messaging-platforme til infrastruktur, du selv ejer.

Selv-hosting af Tinode på en VPS betyder, at dine samtaler, brugerdata og filoverførsler aldrig rører en tredjeparts messaging-tjeneste. Brug den indbyggede webklient lige efter implementering, eller tilslut dine egne mobil- og webapps via gRPC- eller REST API'en.