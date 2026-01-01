Udrul Tinode med et-klik-installation.
Open source chatplatform med mobile og webklienter, realtidschat og understøttelse af ende-til-ende-kryptering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Tinode
Tinode er en fuldt open source instant messaging-platform, der leverer en komplet stak — en Go-server-backend, officielle klienter til web, iOS, Android og desktop, og en gRPC API til brugerdefinerede integrationer. Den understøtter en-til-en- og gruppebeskeder, skriveindikatorer, læsekvitteringer, filvedhæftninger og valgfri end-to-end-kryptering, hvilket bringer funktionssættet fra kommercielle messaging-platforme til infrastruktur, du selv ejer.
Selv-hosting af Tinode på en VPS betyder, at dine samtaler, brugerdata og filoverførsler aldrig rører en tredjeparts messaging-tjeneste. Brug den indbyggede webklient lige efter implementering, eller tilslut dine egne mobil- og webapps via gRPC- eller REST API'en.
Vigtige funktioner i Tinode
Beskeder i realtid
Leverer øjeblikkelige beskeder med skriveindikatorer, læsekvitteringer og beskedreaktioner på tværs af web-, iOS-, Android- og desktopklienter samtidigt.
Gruppechats og kanaler
Opret gruppesamtaler med konfigurerbart medlemskab, roller og tilladelser til teams og fællesskaber af enhver størrelse.
End-to-end-kryptering
Valgfri E2E-kryptering holder beskedindhold privat – ulæseligt for serveren og enhver mellemmand, selv din egen.
Fildeling og mediedeling
Del billeder, filer og vedhæftede filer direkte i samtaler, gemt på dit eget filsystem eller en S3-kompatibel bucket.
Video- og stemmeopkald
Indbygget WebRTC-understøttelse muliggør video- og stemmeopkald direkte i chatgrænsefladen uden at skifte til en separat app.
gRPC og REST API
Fuld gRPC og REST API'er lader dig indlejre Tinode-beskeder i tilpassede apps eller integrere det med eksisterende forretningsarbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tinode
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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