Implementer Mailpit med et-klik-installation.
Letvægts e-mailtestværktøj, der opfanger SMTP-beskeder og viser dem i en browserbaseret indbakke.
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Hvad du kan bygge med Mailpit
Mailpit er et open source-værktøj til e-mailtest og fejlfinding, bygget til udviklere. Det kører en indbygget SMTP-server, der opsnapper al udgående e-mail fra dine applikationer og viser de opsamlede beskeder i en ren, søgbar webindbakke – uden nogensinde at sende e-mail til rigtige modtagere. Dette gør det sikkert at teste e-mailnotifikationsflows, iterere på e-mailskabeloner og verificere SMTP-konfigurationer i udviklings- og staging-miljøer.
Mailpit er den moderne, aktivt vedligeholdte erstatning for MailHog (som ikke længere vedligeholdes). Det leveres som en enkelt letvægtsbinær med et hurtigt SQLite-baseret meddelelseslager, fuldtekstsøgning, HTML-e-mailgengivelse, en REST API og valgfri SMTP- og UI-autentificering – alt sammen med et ubetydeligt hukommelsesforbrug.
Vigtige funktioner i Mailpit
SMTP e-mailopsamling
Fungerer som en drop-in SMTP-server, der opsnapper udgående mail fra enhver applikation og forhindrer utilsigtet levering til rigtige e-mailadresser under udvikling.
Browserbaseret indbakke
Se, søg og inspicer alle opsamlede beskeder i en responsiv webbrugerflade med fuld HTML-gengivelse, kildevisning og mobilvenligt layout.
REST API-adgang
Forespørg, slet og administrer beskeder programmatisk via en dokumenteret REST API, hvilket muliggør integration med automatiserede testsuiter og CI/CD pipelines.
Fuldtekstsøgning
Søg på tværs af emnelinjer, afsender- og modtageradresser samt meddelelsestekst for hurtigt at finde specifikke e-mails under test.
Beskedtagging
Tag beskeder automatisk efter type – HTML, vedhæftede filer, indlejrede billeder – for hurtig visuel filtrering på tværs af store mængder testmails.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mailpit
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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