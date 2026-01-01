Mailpit er et open source-værktøj til e-mailtest og fejlfinding, bygget til udviklere. Det kører en indbygget SMTP-server, der opsnapper al udgående e-mail fra dine applikationer og viser de opsamlede beskeder i en ren, søgbar webindbakke – uden nogensinde at sende e-mail til rigtige modtagere. Dette gør det sikkert at teste e-mailnotifikationsflows, iterere på e-mailskabeloner og verificere SMTP-konfigurationer i udviklings- og staging-miljøer.

Mailpit er den moderne, aktivt vedligeholdte erstatning for MailHog (som ikke længere vedligeholdes). Det leveres som en enkelt letvægtsbinær med et hurtigt SQLite-baseret meddelelseslager, fuldtekstsøgning, HTML-e-mailgengivelse, en REST API og valgfri SMTP- og UI-autentificering – alt sammen med et ubetydeligt hukommelsesforbrug.