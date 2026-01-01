Suwayomi-Server er en selvhostet manga- og tegneserielæseserver — en desktop-omskrivning af den populære Android-app Tachiyomi. Den forbinder til hundredvis af mangakilder via det samme udvidelsesøkosystem som Tachiyomi, hvilket giver dig adgang til et stort bibliotek af titler fra en ren webgrænseflade, der er tilgængelig på enhver enhed. I modsætning til skybaserede mangatjenester med begrænsede kataloger og abonnementsbetalingsmure, kører Suwayomi udelukkende på din egen server uden løbende gebyrer.

Al læsehistorik, biblioteksdata og downloads gemmes lokalt. Suwayomi understøtter automatiske biblioteksopdateringer, kapiteldownloads i CBZ-format, OPDS-katalogunderstøttelse til dedikerede e-læser-apps og en tilpasselig læseoplevelse — hvilket gør den til en komplet selvhostet platform for manga- og tegneserieentusiaster.