Implementer Suwayomi med et-klik installation.
Selvhostet manga- og tegneserieserver, der bringer hundredvis af Tachiyomi-kilder til enhver webbrowser.
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Hvad du kan bygge med Suwayomi
Suwayomi-Server er en selvhostet manga- og tegneserielæseserver — en desktop-omskrivning af den populære Android-app Tachiyomi. Den forbinder til hundredvis af mangakilder via det samme udvidelsesøkosystem som Tachiyomi, hvilket giver dig adgang til et stort bibliotek af titler fra en ren webgrænseflade, der er tilgængelig på enhver enhed. I modsætning til skybaserede mangatjenester med begrænsede kataloger og abonnementsbetalingsmure, kører Suwayomi udelukkende på din egen server uden løbende gebyrer.
Al læsehistorik, biblioteksdata og downloads gemmes lokalt. Suwayomi understøtter automatiske biblioteksopdateringer, kapiteldownloads i CBZ-format, OPDS-katalogunderstøttelse til dedikerede e-læser-apps og en tilpasselig læseoplevelse — hvilket gør den til en komplet selvhostet platform for manga- og tegneserieentusiaster.
Vigtige funktioner i Suwayomi
Hundredvis af kilder
Forbind til hundredvis af manga- og tegneseriekilder ved hjælp af Tachiyomi-udvidelsesøkosystemet, der dækker sider på snesevis af sprog og genrer.
Automatiske biblioteksopdateringer
Indstil et opdateringsinterval, og Suwayomi tjekker automatisk alle sporede serier for nye kapitler, så dit bibliotek holdes opdateret uden manuel opdatering.
Offline kapiteldownloads
Download kapitler til offline læsning, eventuelt gemt som CBZ-arkiver kompatible med enhver tegneserielæserapplikation.
OPDS-katalog support
Det indbyggede OPDS-katalog lader e-læser-apps som KOReader og Panels oprette forbindelse direkte til dit Suwayomi-bibliotek til læsning på dedikerede enheder.
Browserbaseret læser
Læs manga direkte i browseren med en komplet læser, der understøtter brugerdefinerede layouts, sidevisningstilstande og indstillinger for læseretning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Suwayomi
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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