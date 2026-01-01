MLflow er den største open source AI-ingeniørplatform med over 60 millioner månedlige downloads. Den dækker hele maskinlæringslivscyklussen: logning af eksperimentparametre og -målinger, sammenligning af kørsler på tværs af konfigurationer, registrering af modeller til implementering og styring af deres progression gennem staging- og produktionsmiljøer. Den understøttes nativt af PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain og snesevis af andre ML-frameworks via autologging og kræver minimale kodeændringer for at blive taget i brug.

Version 3 udvider MLflow ind i LLM-æraen med OpenTelemetry-baseret distribueret sporing for agenter og LLM-kald, systematisk evaluering med over 50 indbyggede dommere, et prompt-register med fuld lineage-sporing og en AI Gateway, der dirigerer trafik på tværs af OpenAI, Anthropic og andre udbydere med hastighedsbegrænsning og omkostningskontrol. Self-hosting holder alle spor, artefakter og modelmetadata på infrastruktur, du kontrollerer.