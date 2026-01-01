Implementer MLflow med ét klik.
Open source-platform til sporing af ML-eksperimenter, administration af modeller og overvågning af LLM-applikationer i produktion.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MLflow
MLflow er den største open source AI-ingeniørplatform med over 60 millioner månedlige downloads. Den dækker hele maskinlæringslivscyklussen: logning af eksperimentparametre og -målinger, sammenligning af kørsler på tværs af konfigurationer, registrering af modeller til implementering og styring af deres progression gennem staging- og produktionsmiljøer. Den understøttes nativt af PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain og snesevis af andre ML-frameworks via autologging og kræver minimale kodeændringer for at blive taget i brug.
Version 3 udvider MLflow ind i LLM-æraen med OpenTelemetry-baseret distribueret sporing for agenter og LLM-kald, systematisk evaluering med over 50 indbyggede dommere, et prompt-register med fuld lineage-sporing og en AI Gateway, der dirigerer trafik på tværs af OpenAI, Anthropic og andre udbydere med hastighedsbegrænsning og omkostningskontrol. Self-hosting holder alle spor, artefakter og modelmetadata på infrastruktur, du kontrollerer.
Vigtige funktioner i MLflow
Eksperimentsporing
Logfør parametre, målinger, tags og artefakter for hver træningskørsel. Sammenlign eksperimenter side om side for at identificere den bedste modelkonfiguration.
Modelregister
Administrer ML-modeller centralt på tværs af staging og produktion med versionshistorik, godkendelses-workflows og adgangskontroller på teamniveau.
LLM og Agentsporing
Registrer fuldstændige OpenTelemetry-baserede spor af hvert LLM-kald og agenttrin. Fejlfind forsinkelse, tokenomkostninger og outputkvalitet i produktion.
LLM-evaluering
Udfør systematiske evalueringer med 50+ indbyggede målinger og LLM-dommere. Spor kvalitetsregressioner, før de når produktionsbrugere.
Promptregister
Versioner, test og implementer prompter med fuld sporbarhed. Optimer automatisk prompter ved hjælp af avancerede algoritmer for at forbedre opgaveydeevnen.
AI-gateway
Rout LLM-anmodninger på tværs af OpenAI, Anthropic og andre udbydere via en samlet OpenAI-kompatibel API med hastighedsbegrænsning og omkostningskontrol.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MLflow
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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