Gerrit er et open source, webbaseret kodegennemgangssystem bygget oven på Git. Hver ændring indsendes som et patch-sæt — en versioneret gennemgangsenhed — som teammedlemmer evaluerer gennem inline-kommentarer, godkendelser via afstemning og konfigurerbare indsendelsesregler, før den kan flettes. Oprindeligt skabt hos Google og brugt af Android, Chromium og Qt, bringer Gerrit struktureret gennemgangsdisciplin til ethvert ingeniørteam.

Selv-hosting af Gerrit på din egen VPS giver dig fuld kontrol over repositories, adgangstilladelser og kodegennemgangs-workflows. Med first-user-becomes-admin bootstrap, finkornede adgangsregler per projekt og et plugin-økosystem med over 100 udvidelser, er det bygget til teams, der har brug for revisionsspor og strenge kvalitetskontrolpunkter for kode uden at skulle stole på tredjepartsplatforme.