Implementer Gerrit med ét-klik-installation
Kodegennemgangsplatform i virksomhedsklasse, betroet af Android, Chromium og store open source-projekter verden over.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Gerrit
Gerrit er et open source, webbaseret kodegennemgangssystem bygget oven på Git. Hver ændring indsendes som et patch-sæt — en versioneret gennemgangsenhed — som teammedlemmer evaluerer gennem inline-kommentarer, godkendelser via afstemning og konfigurerbare indsendelsesregler, før den kan flettes. Oprindeligt skabt hos Google og brugt af Android, Chromium og Qt, bringer Gerrit struktureret gennemgangsdisciplin til ethvert ingeniørteam.
Selv-hosting af Gerrit på din egen VPS giver dig fuld kontrol over repositories, adgangstilladelser og kodegennemgangs-workflows. Med first-user-becomes-admin bootstrap, finkornede adgangsregler per projekt og et plugin-økosystem med over 100 udvidelser, er det bygget til teams, der har brug for revisionsspor og strenge kvalitetskontrolpunkter for kode uden at skulle stole på tredjepartsplatforme.
Vigtige funktioner i Gerrit
Patch-baseret gennemgangsarbejdsgang
Hver kodeændring indsendes som et versioneret patchsæt, hvilket giver anmeldere et klart overblik over hver iteration og den fulde revisionshistorik.
Finkornede tilladelser
Definer projektbaserede, grenbaserede og handlingsbaserede adgangsregler for enkeltpersoner og grupper, herunder force-push og indsendelsesrettigheder.
Inlinekodekommentering
Efterlad kommentarer på specifikke kodelinjer, og svar direkte i teksten, så gennemgangsdiskussioner forbliver direkte knyttet til den kode, de refererer til.
CI/CD-integration
Udløs Jenkins, Zuul eller ethvert CI-system automatisk ved nye patchsæt via webhooks og den indbyggede Events Stream API.
Pluginøkosystem
Udvid Gerrit med 100+ fællesskabsplugins til LDAP-autentificering, målinger, notifikationer og tilpassede gennemgangsarbejdsgange.
Multirepositorystyring
Administrer og gennemgå ændringer på tværs af flere git-repositories fra en enkelt instans med samlet adgangskontrol og revisionslogfiler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Gerrit
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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