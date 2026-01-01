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Implementer Gerrit med ét-klik-installation

Kodegennemgangsplatform i virksomhedsklasse, betroet af Android, Chromium og store open source-projekter verden over.

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Implementer Gerrit med ét-klik-installation

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63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
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Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
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268,99kr.
81,99kr./md.
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Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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200 GB NVMe-diskplads
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484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Gerrit

Gerrit er et open source, webbaseret kodegennemgangssystem bygget oven på Git. Hver ændring indsendes som et patch-sæt — en versioneret gennemgangsenhed — som teammedlemmer evaluerer gennem inline-kommentarer, godkendelser via afstemning og konfigurerbare indsendelsesregler, før den kan flettes. Oprindeligt skabt hos Google og brugt af Android, Chromium og Qt, bringer Gerrit struktureret gennemgangsdisciplin til ethvert ingeniørteam.

Selv-hosting af Gerrit på din egen VPS giver dig fuld kontrol over repositories, adgangstilladelser og kodegennemgangs-workflows. Med first-user-becomes-admin bootstrap, finkornede adgangsregler per projekt og et plugin-økosystem med over 100 udvidelser, er det bygget til teams, der har brug for revisionsspor og strenge kvalitetskontrolpunkter for kode uden at skulle stole på tredjepartsplatforme.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Gerrit

Patch-baseret gennemgangsarbejdsgang

Hver kodeændring indsendes som et versioneret patchsæt, hvilket giver anmeldere et klart overblik over hver iteration og den fulde revisionshistorik.

Finkornede tilladelser

Definer projektbaserede, grenbaserede og handlingsbaserede adgangsregler for enkeltpersoner og grupper, herunder force-push og indsendelsesrettigheder.

Inlinekodekommentering

Efterlad kommentarer på specifikke kodelinjer, og svar direkte i teksten, så gennemgangsdiskussioner forbliver direkte knyttet til den kode, de refererer til.

CI/CD-integration

Udløs Jenkins, Zuul eller ethvert CI-system automatisk ved nye patchsæt via webhooks og den indbyggede Events Stream API.

Pluginøkosystem

Udvid Gerrit med 100+ fællesskabsplugins til LDAP-autentificering, målinger, notifikationer og tilpassede gennemgangsarbejdsgange.

Multirepositorystyring

Administrer og gennemgå ændringer på tværs af flere git-repositories fra en enkelt instans med samlet adgangskontrol og revisionslogfiler.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Gerrit

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Sikkerhed du kan stole på

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Indbygget Docker-manager

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Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

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