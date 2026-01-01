Op til 70% rabat på Home Gallery

Installer Hjemmegalleri med én-klik-installation

Selvhostet browserbaseret foto- og videogalleri med søgning efter lignende billeder, ansigtsgenkendelse og geografiske opslag.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Installer Hjemmegalleri med én-klik-installation

Vælg en VPS-pakke til Home Gallery

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Home Gallery

Home Gallery er et open source, selvhostet webgalleri til personlige foto- og videoarkiver. Det indekserer dine medier på disken, udtrækker EXIF-metadata, genererer forhåndsvisninger i flere opløsninger og tilbyder en hurtig browseroplevelse med uendelig scroll, der fungerer lige godt på en telefon, tablet eller desktop — uden at uploade noget til en tredjeparts cloud-tjeneste.

Det, der gør den anderledes, er indholdsbevidst opdagelse. Home Gallery bruger TensorFlow-modeller til at indlejre hvert foto til billedsøgning efter lignende billeder, udfører ansigtsgenkendelse, så du kan bladre efter person, og omvendt geokoder GPS-koordinater til læsbare stednavne. Originale filer forbliver uberørte og kan endda flyttes offline, når forhåndsvisninger er genereret, hvilket gør det velegnet til langtidsarkiver, der strækker sig over flere drev.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Home Gallery

Lignende billedsøgning

Vælg et hvilket som helst foto, og find visuelt lignende billeder i hele arkivet – find hvert solnedgangs-, strand- eller kæledyrsbillede uden manuel tagging.

Ansigtsdetektion

Ansigter registreres automatisk og grupperes, så det er et enkelt klik at gennemse alle billeder af én person i stedet for en besværlig tag-for-tag opgave.

Omvendt Geo-opslag

GPS-koordinater i EXIF omdannes til land, by og stednavne, så galleriet bliver et søgbart kort over, hvor hvert billede blev taget.

Udtryksfuldt forespørgselssprog

Filtrer biblioteket med og-, eller- og ikke-operatorer på tværs af tags, datoer, steder, ansigter og kamerametadata for at opbygge præcise gemte visninger.

Offlinekildesupport

Når forhåndsvisninger er udtrukket, kan den originale disk forblive offline – perfekt til arkiver spredt ud over eksterne drev, der ikke altid er monteret.

PWA mobilgalleri

Installerbar progressiv webapp leverer en app-lignende browseroplevelse på telefoner og tablets uden nogen native installation eller app-butik.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Home Gallery

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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