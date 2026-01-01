Installer Hjemmegalleri med én-klik-installation
Selvhostet browserbaseret foto- og videogalleri med søgning efter lignende billeder, ansigtsgenkendelse og geografiske opslag.
Vælg en VPS-pakke til Home Gallery
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Home Gallery
Home Gallery er et open source, selvhostet webgalleri til personlige foto- og videoarkiver. Det indekserer dine medier på disken, udtrækker EXIF-metadata, genererer forhåndsvisninger i flere opløsninger og tilbyder en hurtig browseroplevelse med uendelig scroll, der fungerer lige godt på en telefon, tablet eller desktop — uden at uploade noget til en tredjeparts cloud-tjeneste.
Det, der gør den anderledes, er indholdsbevidst opdagelse. Home Gallery bruger TensorFlow-modeller til at indlejre hvert foto til billedsøgning efter lignende billeder, udfører ansigtsgenkendelse, så du kan bladre efter person, og omvendt geokoder GPS-koordinater til læsbare stednavne. Originale filer forbliver uberørte og kan endda flyttes offline, når forhåndsvisninger er genereret, hvilket gør det velegnet til langtidsarkiver, der strækker sig over flere drev.
Vigtige funktioner i Home Gallery
Lignende billedsøgning
Vælg et hvilket som helst foto, og find visuelt lignende billeder i hele arkivet – find hvert solnedgangs-, strand- eller kæledyrsbillede uden manuel tagging.
Ansigtsdetektion
Ansigter registreres automatisk og grupperes, så det er et enkelt klik at gennemse alle billeder af én person i stedet for en besværlig tag-for-tag opgave.
Omvendt Geo-opslag
GPS-koordinater i EXIF omdannes til land, by og stednavne, så galleriet bliver et søgbart kort over, hvor hvert billede blev taget.
Udtryksfuldt forespørgselssprog
Filtrer biblioteket med og-, eller- og ikke-operatorer på tværs af tags, datoer, steder, ansigter og kamerametadata for at opbygge præcise gemte visninger.
Offlinekildesupport
Når forhåndsvisninger er udtrukket, kan den originale disk forblive offline – perfekt til arkiver spredt ud over eksterne drev, der ikke altid er monteret.
PWA mobilgalleri
Installerbar progressiv webapp leverer en app-lignende browseroplevelse på telefoner og tablets uden nogen native installation eller app-butik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Home Gallery
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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