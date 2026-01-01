Home Gallery er et open source, selvhostet webgalleri til personlige foto- og videoarkiver. Det indekserer dine medier på disken, udtrækker EXIF-metadata, genererer forhåndsvisninger i flere opløsninger og tilbyder en hurtig browseroplevelse med uendelig scroll, der fungerer lige godt på en telefon, tablet eller desktop — uden at uploade noget til en tredjeparts cloud-tjeneste.

Det, der gør den anderledes, er indholdsbevidst opdagelse. Home Gallery bruger TensorFlow-modeller til at indlejre hvert foto til billedsøgning efter lignende billeder, udfører ansigtsgenkendelse, så du kan bladre efter person, og omvendt geokoder GPS-koordinater til læsbare stednavne. Originale filer forbliver uberørte og kan endda flyttes offline, når forhåndsvisninger er genereret, hvilket gør det velegnet til langtidsarkiver, der strækker sig over flere drev.