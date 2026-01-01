Installer Shlink med ét-klik-installation.
Selvhostet URL-forkorter med brandede korte links, klikstatistik, QR-koder og en komplet REST API.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Shlink
Shlink er en kraftfuld open source URL-forkortelsestjeneste, der giver dig fuldt ejerskab over din linkinfrastruktur. I modsætning til kommercielle tjenester, der pålægger branding, prisniveauer eller krav om datadeling, lader Shlink dig oprette brandede korte links på dit eget domæne uden tredjepartsafhængighed.
Selv-hosting af Shlink på din VPS betyder, at dine klikdata, analyser og linkkonfigurationer forbliver fuldstændigt under din kontrol. Med over 4.600 GitHub-stjerner er Shlink et gennemprøvet, aktivt vedligeholdt projekt, der er betroet af virksomheder, indholdsskabere og udviklere, der har brug for pålidelig URL-forkortelse uden leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i Shlink
Brandede kortlinks
Opret korte links på dit eget brugerdefinerede domæne, og hold dit brand konsistent på tværs af alt delt indhold.
Klikanalyser
Spor detaljeret klikstatistik inklusive geografisk placering, enhedstype og henvisningsdata for hvert kort link.
QR-kodegenerering
Generer automatisk QR-koder til ethvert kort link, klar til printmaterialer, præsentationer og offlinekampagner.
REST API-adgang
Opret og administrer links programmatisk via en fuld REST API, hvilket muliggør integration med dine eksisterende værktøjer og arbejdsgange.
Linkudløb og Sikkerhed
Indstil udløbsdatoer og adgangskodebeskyt følsomme links for at kontrollere adgangen og håndhæve tidsbegrænset deling.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Shlink
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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