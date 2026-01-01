Shlink er en kraftfuld open source URL-forkortelsestjeneste, der giver dig fuldt ejerskab over din linkinfrastruktur. I modsætning til kommercielle tjenester, der pålægger branding, prisniveauer eller krav om datadeling, lader Shlink dig oprette brandede korte links på dit eget domæne uden tredjepartsafhængighed.

Selv-hosting af Shlink på din VPS betyder, at dine klikdata, analyser og linkkonfigurationer forbliver fuldstændigt under din kontrol. Med over 4.600 GitHub-stjerner er Shlink et gennemprøvet, aktivt vedligeholdt projekt, der er betroet af virksomheder, indholdsskabere og udviklere, der har brug for pålidelig URL-forkortelse uden leverandørlåsning.