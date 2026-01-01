Implementer Cerbos med et-klik-installation
Open source, sprogagnostisk autorisationstjeneste til at skrive kontekstbevidste adgangskontrolpolitikker som kode.
Vælg en VPS-pakke til Cerbos
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Cerbos
Cerbos er et selvhostet politikbeslutningspunkt, der adskiller autorisationslogik fra din applikationskode. I stedet for at sprede tilladelseskontroller på tværs af tjenester, definerer du ressource- og hovedpolitikker som versionskontrollerede YAML-filer, og Cerbos besvarer autorisationsspørgsmål via en REST- og gRPC-API med svartider på under et millisekund.
Selvhosting af Cerbos på din egen VPS holder hver autorisationsbeslutning og revisionslog fuldstændig inden for din infrastruktur — ingen tredjepartstjeneste ser, hvilke brugere der tilgår hvilke ressourcer. Politikker lever side om side med din kode, integreres med ethvert sprog via genererede SDK-klienter, og kan genindlæses under kørsel uden at genstarte dine tjenester.
Vigtige funktioner i Cerbos
Politik som kode
Definer adgangsregler i versionsstyrede YAML-filer med fuld Git-historik, kodegennemgang og CI/CD-validering i stedet for databasetabeller gemt inde i din app.
Sproguafhængig
Kald Cerbos over REST eller gRPC fra ethvert sprog med officielle SDK-klienter til Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby og Rust.
Kontekstbevidste beslutninger
Evaluer tilladelser ud fra attributter for brugeren, ressourcen og miljøet – herunder JWT-krav – for at udtrykke finkornede regler ud over statiske roletildelinger.
Sub-millisekundlatenstid
Politikker kompileres til en in-memory beslutningsmotor, så kontroller returnerer på langt under et millisekund og skalerer horisontalt uden et databasehop.
Indbygget revisionslog
Hver autorisationsbeslutning kan registreres med fuld anmodnings- og svarkontekst til overholdelsesrapportering og efterfølgende politikfejlfinding.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Cerbos
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.