Cerbos er et selvhostet politikbeslutningspunkt, der adskiller autorisationslogik fra din applikationskode. I stedet for at sprede tilladelseskontroller på tværs af tjenester, definerer du ressource- og hovedpolitikker som versionskontrollerede YAML-filer, og Cerbos besvarer autorisationsspørgsmål via en REST- og gRPC-API med svartider på under et millisekund.

Selvhosting af Cerbos på din egen VPS holder hver autorisationsbeslutning og revisionslog fuldstændig inden for din infrastruktur — ingen tredjepartstjeneste ser, hvilke brugere der tilgår hvilke ressourcer. Politikker lever side om side med din kode, integreres med ethvert sprog via genererede SDK-klienter, og kan genindlæses under kørsel uden at genstarte dine tjenester.