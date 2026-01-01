Zipline er en selvhostet fil- og billeduploadserver designet til superbrugere, der har brug for hurtig, pålidelig deling med fuld kontrol over deres data. Den understøtter ShareX, Flameshot og andre skærmbilledværktøjer ud af boksen, hvilket gør den til en problemfri erstatning for skybaserede uploadtjenester som Imgur eller file.io.

Ud over simple uploads inkluderer Zipline URL-forkortelse, kode-pastebins, mappestrukturering, indlejrings-tilpasning og brugeradministration. Selvhosting på din egen VPS betyder ubegrænset lagerplads, ingen filstørrelsesbegrænsninger og fuldstændig privatliv for hver upload.