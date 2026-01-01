Implementer Zipline med et-klik-installation
ShareX-kompatibel fil- og billeduploadserver med et elegant dashboard og indbygget linkforkorter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Zipline
Zipline er en selvhostet fil- og billeduploadserver designet til superbrugere, der har brug for hurtig, pålidelig deling med fuld kontrol over deres data. Den understøtter ShareX, Flameshot og andre skærmbilledværktøjer ud af boksen, hvilket gør den til en problemfri erstatning for skybaserede uploadtjenester som Imgur eller file.io.
Ud over simple uploads inkluderer Zipline URL-forkortelse, kode-pastebins, mappestrukturering, indlejrings-tilpasning og brugeradministration. Selvhosting på din egen VPS betyder ubegrænset lagerplads, ingen filstørrelsesbegrænsninger og fuldstændig privatliv for hver upload.
Vigtige funktioner i Zipline
ShareX integration
Indbygget understøttelse af ShareX, Flameshot og brugerdefinerede uploadere giver dig mulighed for at tage og dele skærmbilleder på få sekunder.
Indbygget URL-forkorter
Forkort links samt filoverførsler fra ét enkelt dashboard uden at skulle bruge en separat tjeneste.
Brugeradministration
Opret flere konti med individuelle uploadkvoter, tilladelser og separate filbiblioteker.
Indlejringstilpasning
Tilpas OpenGraph-indlejringer, så delte links viser rige forhåndsvisninger på Discord, Slack og sociale medier.
Kodeudklip
Del syntaxfremhævede kodestykker med automatisk sprogregistrering og udløbsmuligheder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Zipline
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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