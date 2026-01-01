Installer Tdarr med enkeltklikinstallation.
Distribueret medietranskodningsautomatisering, der bruger FFmpeg og HandBrake til at genkode og sundhedstjekke hele dit bibliotek.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Tdarr
Tdarr er et open source distribueret medietranskodningssystem designet til at automatisere konvertering, komprimering og sundhedstjek af video- og lydbiblioteker i stor skala.
Det koordinerer en central server med en eller flere arbejdsnoder, der hver kører FFmpeg- eller HandBrake-jobs parallelt, så store biblioteker behandles effektivt uden manuel indgriben.
Selv-hosting af Tdarr på din egen VPS giver dig fuld kontrol over kodningsprofiler, plugin-pipelines og hardwareaccelerationsindstillinger. Fordi transkodning sker på din infrastruktur, er der ingen cloud-behandlingsgebyrer, ingen filstørrelsesbegrænsninger og ingen afhængighed af tredjepartstjenester – dine medier forbliver private, og computerkraften skalerer med din VPS.
Vigtige funktioner i Tdarr
Distribuerede nodearbejdere
Opret flere arbejdsnoder, der forbinder til en central server, og fordeler transkodningsjob på tværs af tilgængelige CPU- og GPU-ressourcer for hurtigere biblioteksbehandling.
Pluginpipelinesystem
Kæd fællesskabs- eller brugerdefinerede plugins sammen for at opbygge betingede arbejdsgange — filtrer efter codec, container, opløsning eller bitrate, og anvend forskellige kodningsprofiler automatisk.
FFmpeg og HandBrake support
Skift mellem FFmpeg og HandBrake pr. opgave, hvilket giver adgang til det fulde udvalg af codecs og kodningsforudindstillinger, som hvert værktøj understøtter, uden yderligere konfiguration.
Bibliotekssundhedstjek
Scan automatisk filer for korruption, forkerte metadata eller manglende streams, og markér eller genkod problematiske filer, før de forårsager afspilningsproblemer.
Realtidsstatistikdashboard
Overvåg transkodningsfremskridt, pladsbesparelser, kødybde og arbejdsstatus fra en enkelt webbrugerflade uden behov for eksterne overvågningsværktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tdarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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