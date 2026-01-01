Tdarr er et open source distribueret medietranskodningssystem designet til at automatisere konvertering, komprimering og sundhedstjek af video- og lydbiblioteker i stor skala.

Det koordinerer en central server med en eller flere arbejdsnoder, der hver kører FFmpeg- eller HandBrake-jobs parallelt, så store biblioteker behandles effektivt uden manuel indgriben.

Selv-hosting af Tdarr på din egen VPS giver dig fuld kontrol over kodningsprofiler, plugin-pipelines og hardwareaccelerationsindstillinger. Fordi transkodning sker på din infrastruktur, er der ingen cloud-behandlingsgebyrer, ingen filstørrelsesbegrænsninger og ingen afhængighed af tredjepartstjenester – dine medier forbliver private, og computerkraften skalerer med din VPS.