MySQL er verdens mest udbredte open source-relationelle database, der er betroet som datalaget bag utallige hjemmesider, SaaS-produkter og forretningsapplikationer. Den kombinerer fuld ACID-overholdelse gennem InnoDB-lagermotoren med gennemprøvet replikering, en moden SQL-dialekt og bred driverunderstøttelse på tværs af alle større programmeringssprog, så de apps og frameworks, du allerede bruger, kan oprette forbindelse til den uden ændringer.

At køre MySQL på din egen VPS giver dig dedikeret CPU, hukommelse og disk til dine forespørgsler, fuld kontrol over konfiguration og tuning og en enkelt delt databaseserver til alle dine applikationer – uden de tilbagevendende gebyrer og ressourcebegrænsninger fra administrerede databasetjenester.