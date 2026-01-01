Udrul MySQL med enkeltklikinstallation.
Verdens mest populære open source relationsdatabase, der driver web-apps og platforme overalt.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MySQL
MySQL er verdens mest udbredte open source-relationelle database, der er betroet som datalaget bag utallige hjemmesider, SaaS-produkter og forretningsapplikationer. Den kombinerer fuld ACID-overholdelse gennem InnoDB-lagermotoren med gennemprøvet replikering, en moden SQL-dialekt og bred driverunderstøttelse på tværs af alle større programmeringssprog, så de apps og frameworks, du allerede bruger, kan oprette forbindelse til den uden ændringer.
At køre MySQL på din egen VPS giver dig dedikeret CPU, hukommelse og disk til dine forespørgsler, fuld kontrol over konfiguration og tuning og en enkelt delt databaseserver til alle dine applikationer – uden de tilbagevendende gebyrer og ressourcebegrænsninger fra administrerede databasetjenester.
Vigtige funktioner i MySQL
ACID-transaktioner
InnoDB-motoren leverer fuldt atomiske, konsistente, isolerede og holdbare transaktioner, og holder dine data korrekte under samtidige skrivninger og nedbrud.
Bredt økosystem
Native drivere til PHP, Python, Java, Node.js, Go og mere betyder, at næsten alle frameworks og værktøjer forbinder til MySQL ud af boksen.
Replikering og Skalering
Indbygget kildereplikering og gruppereplikering lader dig skalere læsninger og opbygge høj tilgængelighedstopologier, efterhånden som din arbejdsbyrde vokser.
Understøttelse af JSON-dokumenter
En indbygget JSON-datatype med indeksering giver dig mulighed for at gemme fleksible dokumentdata sammen med relationelle tabeller i en enkelt database.
Moden SQL-motor
Vinduesfunktioner, CTE'er og en omkostningsbaseret optimerer leverer hurtige, udtryksfulde forespørgsler til alt fra simple opslag til komplekse analyser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MySQL
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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