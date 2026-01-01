ClassroomIO er et fuldt open source-læringsstyringssystem bygget til virksomheder, der skal køre compliance-træning, kundeuddannelsesakademier og partnercertificeringsprogrammer fra én platform. Det samler ubegrænsede kurser, lektioner, øvelser, arbejdsområder for flere organisationer, brandede certifikater og en AI-kursusbygger, der udarbejder oversigter og lektionsindhold til dig.

Selv-hosting af ClassroomIO på din egen VPS holder elevregistre, certifikat-ID'er og træningsrevisionsdata under din kontrol — ingen gebyrer pr. plads, ingen leverandørlåsning og ingen tredjepart mellem din organisation og dens træningsdata. Stakken leveres med Postgres, Redis og S3-kompatibel objektlagring, så hele LMS'et kører uden eksterne tjenester.