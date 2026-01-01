Implementer ClassroomIO med én-klik-installation.
Open source-læringsstyringssystem til overholdelse, kundeuddannelse og partneruddannelsesprogrammer.
Vælg en VPS-pakke til ClassroomIO
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ClassroomIO
ClassroomIO er et fuldt open source-læringsstyringssystem bygget til virksomheder, der skal køre compliance-træning, kundeuddannelsesakademier og partnercertificeringsprogrammer fra én platform. Det samler ubegrænsede kurser, lektioner, øvelser, arbejdsområder for flere organisationer, brandede certifikater og en AI-kursusbygger, der udarbejder oversigter og lektionsindhold til dig.
Selv-hosting af ClassroomIO på din egen VPS holder elevregistre, certifikat-ID'er og træningsrevisionsdata under din kontrol — ingen gebyrer pr. plads, ingen leverandørlåsning og ingen tredjepart mellem din organisation og dens træningsdata. Stakken leveres med Postgres, Redis og S3-kompatibel objektlagring, så hele LMS'et kører uden eksterne tjenester.
Vigtige funktioner i ClassroomIO
Compliancetræning
Spor deadlines, fornyelser, udskydelsesperioder og dispensationer med brandede certifikater og tilpassede ID'er til regulerede uddannelsesprogrammer.
AI-kursusbygger
Generer kursusoversigter, lektionsindhold og opgaver ved hjælp af Gemini, GPT-4o eller Claude – og finpuds derefter resultatet i editoren.
AI-lektionstutor
AI-assistenten i lektionen besvarer elevspørgsmål på siden, baseret på det omkringliggende kursusmateriale.
Programmer og Kuld
Gruppér kurser i programmer med mål, kohorteplanlægning, teamledelse og delt fremskridtssporing.
Multi-organisationsarbejdsområder
Kør separate organisationer med deres egen branding, brugerdefinerede domæner og lærere fra en enkelt ClassroomIO-instans.
REST API og Webhooks
Tilmeld brugere, udløs automatiseringer, og modtag begivenheder som certificate.issued eller enrollment.completed for at integrere ClassroomIO i din stack.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ClassroomIO
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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