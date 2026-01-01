Udrul COPS med enkeltklikinstallation.
Letvægts PHP OPDS- og HTML-server til dit Calibre e-bogsbibliotek, optimeret til delt webhosting og ressourcefattige opsætninger.
Vælg en VPS-pakke til COPS
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) er et hurtigt, skrivebeskyttet alternativ til den indbyggede Calibre-indholdsserver. Det eksponerer et eksisterende Calibre-bibliotek — den standard
metadata.db-fil — via en simpel HTML-grænseflade til browsere og et OPDS-feed til e-bogslæsere som Moon+ Reader, KyBook, Aldiko og Marvin. Fordi det kører på almindelig PHP uden egen database, forbliver det responsivt på beskedent hardware og starter på få sekunder.
Selv-hosting af COPS på en VPS giver mobile e-bogslæsere et hurtigt katalog-slutpunkt uden at holde en Calibre desktop-instans kørende, og passer naturligt sammen med Calibre-Web for brugere, der ønsker et skrivebeskyttet offentligt katalog adskilt fra deres fulde administrations-brugerflade.
Vigtige funktioner i COPS
Indbygget OPDS-feed
Indbygget OPDS 1.1-katalog, så mobile læseapps kan gennemse, søge og downloade fra dit Calibre-bibliotek lige ud af æsken.
Læser Calibre metadata.db
Peger direkte på den samme SQLite-database, som Calibre bruger – ingen import, intet duplikatbibliotek, intet synkroniseringstrin.
Letvægtsfodaftryk
Ren PHP uden ekstern database, så den forbliver hurtig på små VPS-planer og håndterer biblioteker med tusindvis af titler.
Browserlæser
Læser EPUB-filer direkte i browseren via Monocle, så brugere kan prøve bøger uden at downloade først.
Brugerdefinerede temaer og konfiguration
Justerbar pr. instans via
local.php – vælg et tema, indstil sidestørrelse, begræns adgang, eller eksponer flere databaser på én gang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre COPS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.