Op til 70% rabat på COPS

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Letvægts PHP OPDS- og HTML-server til dit Calibre e-bogsbibliotek, optimeret til delt webhosting og ressourcefattige opsætninger.

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40,99  kr. /md.
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69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med COPS

COPS (Calibre OPDS PHP Server) er et hurtigt, skrivebeskyttet alternativ til den indbyggede Calibre-indholdsserver. Det eksponerer et eksisterende Calibre-bibliotek — den standard metadata.db-fil — via en simpel HTML-grænseflade til browsere og et OPDS-feed til e-bogslæsere som Moon+ Reader, KyBook, Aldiko og Marvin. Fordi det kører på almindelig PHP uden egen database, forbliver det responsivt på beskedent hardware og starter på få sekunder.

Selv-hosting af COPS på en VPS giver mobile e-bogslæsere et hurtigt katalog-slutpunkt uden at holde en Calibre desktop-instans kørende, og passer naturligt sammen med Calibre-Web for brugere, der ønsker et skrivebeskyttet offentligt katalog adskilt fra deres fulde administrations-brugerflade.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i COPS

Indbygget OPDS-feed

Indbygget OPDS 1.1-katalog, så mobile læseapps kan gennemse, søge og downloade fra dit Calibre-bibliotek lige ud af æsken.

Læser Calibre metadata.db

Peger direkte på den samme SQLite-database, som Calibre bruger – ingen import, intet duplikatbibliotek, intet synkroniseringstrin.

Letvægtsfodaftryk

Ren PHP uden ekstern database, så den forbliver hurtig på små VPS-planer og håndterer biblioteker med tusindvis af titler.

Browserlæser

Læser EPUB-filer direkte i browseren via Monocle, så brugere kan prøve bøger uden at downloade først.

Brugerdefinerede temaer og konfiguration

Justerbar pr. instans via local.php – vælg et tema, indstil sidestørrelse, begræns adgang, eller eksponer flere databaser på én gang.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre COPS

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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