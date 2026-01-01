COPS (Calibre OPDS PHP Server) er et hurtigt, skrivebeskyttet alternativ til den indbyggede Calibre-indholdsserver. Det eksponerer et eksisterende Calibre-bibliotek — den standard metadata.db -fil — via en simpel HTML-grænseflade til browsere og et OPDS-feed til e-bogslæsere som Moon+ Reader, KyBook, Aldiko og Marvin. Fordi det kører på almindelig PHP uden egen database, forbliver det responsivt på beskedent hardware og starter på få sekunder.

Selv-hosting af COPS på en VPS giver mobile e-bogslæsere et hurtigt katalog-slutpunkt uden at holde en Calibre desktop-instans kørende, og passer naturligt sammen med Calibre-Web for brugere, der ønsker et skrivebeskyttet offentligt katalog adskilt fra deres fulde administrations-brugerflade.