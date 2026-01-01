Installer Focalboard med et-klik-installation
Open source projektstyringsværktøj med Kanban-, tabel-, galleri- og kalendervisninger til teams og enkeltpersoner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Focalboard
Focalboard er en open source-projektstyringsplatform udviklet af Mattermost som et selvhostet alternativ til Trello, Notion og Asana. Den kombinerer intuitive Kanban-tavler med flere visningstilstande — tabel, galleri og kalender — så du kan visualisere de samme projektdata i det format, der passer bedst til din arbejdsgang. Kort understøtter brugerdefinerede egenskaber, etiketter, forfaldsdatoer og vedhæftede filer, og tilpasser sig enhver projekttype fra software-sprints til indholdskalendere.
Selvhosting af Focalboard på din VPS betyder ubegrænsede tavler, kort og teammedlemmer til en forudsigelig pris — ingen prissætning pr. bruger, ingen grænser for antal tavler og ingen risiko for, at dine projektdata bliver monetariseret. Den letvægts SQLite-backend kræver ingen ekstern database, hvilket holder implementering og vedligeholdelse enkel.
Vigtige funktioner i Focalboard
Flere visningstilstande
Skift mellem Kanban-, tabel-, galleri- og kalendervisninger af de samme data for at matche den måde, du tænker på dit projekt på.
Brugerdefinerede egenskaber
Tilføj brugerdefinerede felter, etiketter, datoer og tildelte personer til kort for at tilpasse hvert board til dine specifikke arbejdsgangskrav.
Realtidssamarbejde
Flere teammedlemmer kan redigere tavler samtidigt, med kommentarer og @omtaler der holder kommunikationen i kontekst.
Importer fra populære værktøjer
Migrer eksisterende projekter fra Trello, Asana og Notion ved hjælp af indbygget importfunktionalitet for at undgå at starte fra bunden.
Tavleskabeloner
Forudbyggede skabeloner til almindelige projekttyper giver dig mulighed for at opsætte et nyt board på få sekunder med den rette struktur allerede på plads.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Focalboard
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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