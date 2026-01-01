Focalboard er en open source-projektstyringsplatform udviklet af Mattermost som et selvhostet alternativ til Trello, Notion og Asana. Den kombinerer intuitive Kanban-tavler med flere visningstilstande — tabel, galleri og kalender — så du kan visualisere de samme projektdata i det format, der passer bedst til din arbejdsgang. Kort understøtter brugerdefinerede egenskaber, etiketter, forfaldsdatoer og vedhæftede filer, og tilpasser sig enhver projekttype fra software-sprints til indholdskalendere.

Selvhosting af Focalboard på din VPS betyder ubegrænsede tavler, kort og teammedlemmer til en forudsigelig pris — ingen prissætning pr. bruger, ingen grænser for antal tavler og ingen risiko for, at dine projektdata bliver monetariseret. Den letvægts SQLite-backend kræver ingen ekstern database, hvilket holder implementering og vedligeholdelse enkel.