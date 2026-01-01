Open Agent er en produktionsklar selvhostet AI-agentplatform, der forbinder store sprogmodeller med dine data og værktøjer. Den understøtter 28+ modeludbydere via en samlet grænseflade, der omdanner dokumenter, wikier og databaser til søgbare RAG-vidensbaser, som forankrer dine agenter i nøjagtig kontekst.

Implementering af Open Agent på din egen VPS holder følsomme samtaler og proprietære dokumenter væk fra tredjeparts-infrastruktur. Rollebaseret adgangskontrol, SSO-integration og multi-tenant arbejdsområder gør den velegnet til teams og virksomheder, der har brug for styring uden at ofre fleksibilitet.