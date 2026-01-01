Installer Open Agent med énklikinstallation.
Selvhostet AI-assistentplatform med LLM-orkestrering, RAG-vidensbaser, agentløkker og MCP-værktøjsintegrationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Open Agent
Open Agent er en produktionsklar selvhostet AI-agentplatform, der forbinder store sprogmodeller med dine data og værktøjer. Den understøtter 28+ modeludbydere via en samlet grænseflade, der omdanner dokumenter, wikier og databaser til søgbare RAG-vidensbaser, som forankrer dine agenter i nøjagtig kontekst.
Implementering af Open Agent på din egen VPS holder følsomme samtaler og proprietære dokumenter væk fra tredjeparts-infrastruktur. Rollebaseret adgangskontrol, SSO-integration og multi-tenant arbejdsområder gør den velegnet til teams og virksomheder, der har brug for styring uden at ofre fleksibilitet.
Vigtige funktioner i Open Agent
Multiudbyder LLM-support
Forbind til 28+ modeludbydere herunder OpenAI, DeepSeek og lokale modeller via et standardiseret abstraktionslag.
Indbygget RAG pipeline
Indlæs PDF'er, wikier og dokumenter i semantiske vektorlagre, så agenter automatisk henter nøjagtig, velbegrundet kontekst.
MCP værktøjsintegrationer
Udvid agentfunktioner med Model Context Protocol-servere, der forbinder til eksterne API'er, databaser og automatiseringsværktøjer.
Virksomhedsadgangskontrol
Administrer brugere med rollebaserede tilladelser, SSO via OIDC, OAuth2, LDAP og SAML, og isolerede multi-tenant arbejdsområder.
Agentlooporkestrering
Definer flertrins agentarbejdsgange med værktøjskaldssløjfer, genforsøgslogik og revisionslogning for produktionsklar pålidelighed.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Open Agent
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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