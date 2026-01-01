OSRM (Open Source Routing Machine) er en højtydende routingmotor til korteste ruter i vejnet bygget på OpenStreetMap-data. Den driver trin-for-trin-vejvisning, isokroner, afstandsmatricer, kortmatchning og rejseoptimering via en ren HTTP API, og bruges i produktion af openstreetmap.org og mange kommercielle kortprodukter.

Denne skabelon leveres med den officielle routing-backend sammen med den officielle vejvisnings-frontend, så du får en fungerende kort-brugerflade ud af æsken. Selv-hosting af OSRM på din egen VPS fjerner kvoter pr. anmodning og pristrin, holder lokationsforespørgsler private, og lader dig udskifte med enhver OpenStreetMap-region, du har brug for, uden at dele telemetri med en tredjepart.