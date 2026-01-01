Implementer OSRM med enkeltklikinstallation.
Højtydende OpenStreetMap routingmotor med en indbygget brugerflade til rutevejledning for bil-, cykel- og fodgængernavigation.
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Hvad du kan bygge med OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) er en højtydende routingmotor til korteste ruter i vejnet bygget på OpenStreetMap-data. Den driver trin-for-trin-vejvisning, isokroner, afstandsmatricer, kortmatchning og rejseoptimering via en ren HTTP API, og bruges i produktion af openstreetmap.org og mange kommercielle kortprodukter.
Denne skabelon leveres med den officielle routing-backend sammen med den officielle vejvisnings-frontend, så du får en fungerende kort-brugerflade ud af æsken. Selv-hosting af OSRM på din egen VPS fjerner kvoter pr. anmodning og pristrin, holder lokationsforespørgsler private, og lader dig udskifte med enhver OpenStreetMap-region, du har brug for, uden at dele telemetri med en tredjepart.
Vigtige funktioner i OSRM
Indbyggede vejledninger UI
Den officielle OSRM-frontend leveres forudkonfigureret til din backend, hvilket giver dig et interaktivt rutekort uden at skrive nogen kode.
Undermillisekund-routing
Multi-Level Dijkstra-motoren returnerer ruter i kontinental skala på millisekunder, selv på beskeden VPS-hardware.
Fuld routing API
Endepunkter for rute, tabel, match, tur, flise og nærmeste lader dig bygge rutevejledninger, ETA-matricer, GPS-kortmatchning og TSP-løsere ovenpå.
Brugerdefinerede OSM-regioner
Ret den medfølgende init-container mod et hvilket som helst Geofabrik-udtræk for at levere routing for et land, et kontinent eller et planetdækkende datasæt efter eget valg.
Flere rejseprofiler
Skift den inkluderede Lua-profil mellem bil, cykel og fodgænger for at tilpasse ruteplanlægningen til det brugsscenarie, du implementerer.
Ingen kvoter eller API-nøgler
Kør ubegrænsede forespørgsler mod din egen instans uden hastighedsbegrænsninger, uventede regninger eller tredjeparts datadeling.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OSRM
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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