Installer Papermerge med et-klik installation
Open source dokumenthåndteringssystem med automatisk OCR, fuldtekstsøgning og tagbaseret organisering til alt dit scannede papirarbejde.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Papermerge
Papermerge er et open source-dokumenthåndteringssystem designet til at omdanne fysisk papirarbejde til et søgbart, organiseret digitalt arkiv. Upload PDF'er eller scannede billeder, og Papermerge udtrækker automatisk tekst via OCR, hvilket gør hver faktura, kontrakt og kvittering øjeblikkeligt findbar ud fra indholdet. Tag-baseret organisering, mappehierarkier og brugerdefinerede metadatafelter giver dig finkornet kontrol over, hvordan dokumenter struktureres og hentes. Understøttelse af flere brugere med rollebaserede tilladelser gør det velegnet til både små virksomheder og professionelle praksisser.
Selv-hosting af Papermerge på din egen VPS betyder, at følsomme finansielle optegnelser, juridiske dokumenter og personlige filer aldrig forlader din infrastruktur. Du undgår månedlige gebyrer for cloud-lagring, samtidig med at du får ubegrænset dokumentkapacitet, muligheden for at håndhæve brugerdefinerede opbevaringspolitikker og fleksibiliteten til at integrere med eksisterende arbejdsgange via Papermerges REST API.
Vigtige funktioner i Papermerge
Automatisk OCR-udtræk
Papermerge udtrækker søgbar tekst fra PDF'er og scannede billeder automatisk ved upload, og forvandler en bunke scannet papirarbejde til en forespørgselsbar database.
Fuldtekstsøgning
Søg på tværs af det komplette indhold og metadata i alle dokumenter i dit arkiv, med filtre efter dato, tags og brugerdefinerede felter til målrettet genfinding.
Tag- og Mappeorganisering
Kombiner mappehierarkier med fleksible tags og brugerdefinerede metadatafelter for at opbygge en organisationsstruktur, der matcher, hvordan din virksomhed faktisk fungerer.
Multibrugertilladelser
Rollebaseret adgangskontrol lader teams dele et enkelt dokumentarkiv, samtidig med at følsomme filer kun er synlige for autoriserede brugere.
PDF-sideoperationer
Flet, opdel og omarranger PDF-sider direkte i Papermerge, hvilket eliminerer behovet for en separat PDF-editor, når du rydder op i scannede dokumenter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Papermerge
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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