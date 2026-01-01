Papermerge er et open source-dokumenthåndteringssystem designet til at omdanne fysisk papirarbejde til et søgbart, organiseret digitalt arkiv. Upload PDF'er eller scannede billeder, og Papermerge udtrækker automatisk tekst via OCR, hvilket gør hver faktura, kontrakt og kvittering øjeblikkeligt findbar ud fra indholdet. Tag-baseret organisering, mappehierarkier og brugerdefinerede metadatafelter giver dig finkornet kontrol over, hvordan dokumenter struktureres og hentes. Understøttelse af flere brugere med rollebaserede tilladelser gør det velegnet til både små virksomheder og professionelle praksisser.

Selv-hosting af Papermerge på din egen VPS betyder, at følsomme finansielle optegnelser, juridiske dokumenter og personlige filer aldrig forlader din infrastruktur. Du undgår månedlige gebyrer for cloud-lagring, samtidig med at du får ubegrænset dokumentkapacitet, muligheden for at håndhæve brugerdefinerede opbevaringspolitikker og fleksibiliteten til at integrere med eksisterende arbejdsgange via Papermerges REST API.