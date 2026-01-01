Implementer Spree med et-klik-installation
Open source headless e-handelsplatform til at bygge multi-leverandør, B2B og grænseoverskridende onlinebutikker.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Spree
Spree er en fuldt open source headless e-handelsplatform bygget på Ruby on Rails, der driver alt fra enkeltproduktbutikker til B2B-markedspladser for virksomheder og platforme med flere leverandører. Den leveres med en komplet REST API, en TypeScript SDK og en produktionsklar Next.js webshop, så du kan lancere en fuldt tilpasset onlinebutik uden at bygge backend fra bunden.
At hoste Spree selv på din egen VPS giver dig fuld kontrol over kundedata, betalingsflows og produktkatalog — uden omsætningsdeling, transaktionsgebyrer og leverandørbegrænsninger for, hvilke betalingsgateways eller logistikydelser du kan tilslutte.
Vigtige funktioner i Spree
Hovedløsarkitektur
Et komplet REST API og TypeScript SDK lader dig bygge enhver webshop – Next.js, mobil eller tilpasset – mens Spree håndterer al handelslogik bag kulisserne.
Multileverandørmarkedsplads
Indbygget leverandørstyring lader dig drive en markedsplads med flere sælgere, separate kataloger og uafhængig ordrehåndtering fra en enkelt installation.
B2B Engros
Opret kundegrupper med tilpassede priser, minimumsordrer og kreditbetingelser for at drive B2B-engroshandel sideløbende med din B2C-webshop uden en ekstra platform.
Grænseoverskridende handel
Indbygget understøttelse af flervaluta og flersprogethed giver dig mulighed for at sælge globalt uden tredjeparts-plugins eller landespecifikke løsninger.
Fuldtekstproduktsøgning
Meilisearch-integration leverer typotolerant produktsøgning på millisekunder med facetteret filtrering inkluderet ud af boksen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Spree
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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