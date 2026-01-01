Spree er en fuldt open source headless e-handelsplatform bygget på Ruby on Rails, der driver alt fra enkeltproduktbutikker til B2B-markedspladser for virksomheder og platforme med flere leverandører. Den leveres med en komplet REST API, en TypeScript SDK og en produktionsklar Next.js webshop, så du kan lancere en fuldt tilpasset onlinebutik uden at bygge backend fra bunden.

At hoste Spree selv på din egen VPS giver dig fuld kontrol over kundedata, betalingsflows og produktkatalog — uden omsætningsdeling, transaktionsgebyrer og leverandørbegrænsninger for, hvilke betalingsgateways eller logistikydelser du kan tilslutte.