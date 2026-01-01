Udrul Starbase 80 med enkeltklikinstallation
En letvægts, hurtig serverhjemmeside til at organisere links til dine selvhostede containere og tjenester.
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Hvad du kan bygge med Starbase 80
Starbase 80 er en minimal, lynhurtig serverstartside til Docker-miljøer. Den gengiver en fuldt statisk HTML-hjemmeside fra en simpel JSON-konfigurationsfil, med nul JavaScript i browseren — sider indlæses øjeblikkeligt uden framework-overhead. Tilpas udseendet med miljøvariabler, der styrer titel, logo, baggrundsfarver, mørk tilstand og linkadfærd.
I modsætning til integrations-tunge dashboards kræver Starbase 80 ingen API-tokens, ingen netværksadgang til dine containere og ingen løbende vedligeholdelse — kun en JSON-fil med dine links og ikoner. Den understøtter Dashboard Icons, Material Design-ikoner og selfh.st-ikoner ud af æsken, hvilket gør det nemt at bygge en poleret, brandet hjemmeside til enhver selvhostet opsætning.
Vigtige funktioner i Starbase 80
Øjeblikkelige sideindlæsninger
Starbase 80 udsender ren statisk HTML uden klientbaseret JavaScript, så din hjemmeside indlæses på millisekunder uanset serverbelastning.
JSON-drevet konfiguration
Definer alle dine tjenester, kategorier, ikoner og links i en enkelt config.json-fil – ingen database, ingen UI-editor, ingen migreringer.
Omfattende ikonunderstøttelse
Brug Dashboard-ikoner, Material Design-ikoner eller selfh.st-ikoner ved navn, eller server dine egne billedfiler fra en bind-monteret mappe.
Indbygget mørktilstand
Automatisk OS-bevidst mørk tilstand med konfigurerbare baggrundsfarver til både lyse og mørke temaer ved hjælp af Tailwind farveværdier eller hex-koder.
Ingen containeradgang
Ingen Docker-socket påkrævet og ingen API-integrationer – Starbase 80 er en ren link-launcher uden læseadgang til dine kørende containere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Starbase 80
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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