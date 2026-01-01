Starbase 80 er en minimal, lynhurtig serverstartside til Docker-miljøer. Den gengiver en fuldt statisk HTML-hjemmeside fra en simpel JSON-konfigurationsfil, med nul JavaScript i browseren — sider indlæses øjeblikkeligt uden framework-overhead. Tilpas udseendet med miljøvariabler, der styrer titel, logo, baggrundsfarver, mørk tilstand og linkadfærd.

I modsætning til integrations-tunge dashboards kræver Starbase 80 ingen API-tokens, ingen netværksadgang til dine containere og ingen løbende vedligeholdelse — kun en JSON-fil med dine links og ikoner. Den understøtter Dashboard Icons, Material Design-ikoner og selfh.st-ikoner ud af æsken, hvilket gør det nemt at bygge en poleret, brandet hjemmeside til enhver selvhostet opsætning.