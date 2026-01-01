Chatpad AI er en ren, open source webgrænseflade til OpenAIs GPT-modeller, der holder hver samtale og API-nøgle gemt i browserens lokale lager i stedet for på eksterne servere. Der er ingen sporing, ingen cookies og ingen server-side-logning — dine prompter og svar går direkte fra din browser til OpenAI API'en og ingen andre steder.

Selv-hosting af Chatpad AI giver teams en delt, altid tilgængelig ChatGPT-grænseflade på virksomhedens infrastruktur, centraliserer API-brugsfakturering og giver pålidelig adgang uafhængigt af OpenAIs forbrugertjenestes tilgængelighed eller politikændringer.