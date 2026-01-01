Implementer Chatpad AI med ét-klik-installation.
Privatlivsfokuseret ChatGPT-grænseflade, der gemmer alle samtaler lokalt uden sporing eller dataindsamling.
Vælg en VPS-pakke til Chatpad AI
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Chatpad AI
Chatpad AI er en ren, open source webgrænseflade til OpenAIs GPT-modeller, der holder hver samtale og API-nøgle gemt i browserens lokale lager i stedet for på eksterne servere. Der er ingen sporing, ingen cookies og ingen server-side-logning — dine prompter og svar går direkte fra din browser til OpenAI API'en og ingen andre steder.
Selv-hosting af Chatpad AI giver teams en delt, altid tilgængelig ChatGPT-grænseflade på virksomhedens infrastruktur, centraliserer API-brugsfakturering og giver pålidelig adgang uafhængigt af OpenAIs forbrugertjenestes tilgængelighed eller politikændringer.
Vigtige funktioner i Chatpad AI
Lokal datalagring
Alle samtaler og API-nøgler gemmes i din browsers lokale lager, så ingen tredjepartstjeneste nogensinde ser dine prompter eller svar.
Ingen konto påkrævet
Tilføj din OpenAI API-nøgle i indstillingerne og begynd at chatte øjeblikkeligt – ingen tilmelding, ingen abonnementer, ingen brugsadvarsler der afbryder dit workflow.
Samtaleeksport
Eksporter og importer samtaler som filer, så du kan sikkerhedskopiere vigtige chats eller fortsætte dem efter at have skiftet enhed.
Ren Fokuseret Brugerflade
Et distraktionsfrit design fjerner premium mersalg og funktionslåse, og holder fokus udelukkende på samtalen.
Multimodelsupport
Skift mellem GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo og andre OpenAI-modeller fra den samme grænseflade uden at skifte værktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Chatpad AI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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