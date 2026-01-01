Memos er en selvhostet notat-app bygget op omkring en simpel tidslinje, der fjerner friktionen ved traditionelle notatværktøjer — ingen titler, ingen mapper, bare skriv og gem. Den understøtter Markdown-formatering, hashtag-organisering, billedvedhæftninger, fuldtekstsøgning og flerbrugertilgang fra en enkelt letvægtscontainer understøttet af SQLite.

At køre Memos på din egen VPS betyder, at dine notater aldrig rører en tredjepartsserver, abonnementsgebyrer elimineres, og hele din indsamlede vidensbase forbliver tilgængelig på ubestemt tid uden risiko for tjenestenedlukninger, der påvirker kommercielle notatplatforme.