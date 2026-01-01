Udrul Memos i enkeltklikinstallation
Letvægts, privatlivsfokuseret notatapp med en friktionsfri tidslinje til øjeblikkelig indfangning af tanker.
Vælg en VPS-pakke til Memos
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Memos
Memos er en selvhostet notat-app bygget op omkring en simpel tidslinje, der fjerner friktionen ved traditionelle notatværktøjer — ingen titler, ingen mapper, bare skriv og gem. Den understøtter Markdown-formatering, hashtag-organisering, billedvedhæftninger, fuldtekstsøgning og flerbrugertilgang fra en enkelt letvægtscontainer understøttet af SQLite.
At køre Memos på din egen VPS betyder, at dine notater aldrig rører en tredjepartsserver, abonnementsgebyrer elimineres, og hele din indsamlede vidensbase forbliver tilgængelig på ubestemt tid uden risiko for tjenestenedlukninger, der påvirker kommercielle notatplatforme.
Vigtige funktioner i Memos
Friktionsfri indfangning
Ingen titler eller mapper påkrævet – åbn appen, skriv din tanke, og gem på få sekunder uden at afbryde din arbejdsgang.
Markdown-understøttelse
Formater noter med overskrifter, kodeblokke, tjeklister og links ved hjælp af standard Markdown-syntaks.
Hashtag Organisation
Tag noter med hashtags, mens du skriver, og filtrer tidslinjen med det samme for at gennemgå ethvert emne eller projekt.
Fuldtekstsøgning
Find enhver note i hele din historik på millisekunder uden at navigere i mappehierarkier.
Fuldstændig privatliv
Alle noter forbliver på din VPS – ingen reklameanalyse, ingen cloudsynkronisering til tredjeparter og ingen abonnementsgebyrer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Memos
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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