phpIPAM er en selvhostet, webbaseret IP-adressestyringsapplikation (IPAM), der giver netværksadministratorer en struktureret måde at spore og organisere IPv4- og IPv6-adresseplads på. I stedet for at vedligeholde regneark eller stole på proprietær netværksstyringssoftware tilbyder phpIPAM en databaseunderstøttet grænseflade til subnetplanlægning, IP-allokeringssporing, VLAN-styring og automatiseret netværksopdagelse.

At køre phpIPAM på din egen infrastruktur betyder, at dine IP-adressdata – subnets, VLAN-tildelinger, NAT-mappinger og enhedsregistreringer – forbliver på servere, du kontrollerer, uden cloud-afhængighed eller licensomkostninger. Den indbyggede netværksscanner pinger værter efter en konfigurerbar tidsplan for at holde IP-status opdateret, og REST API'et lader dig integrere IP-styring i provisioneringspipelines og automatiseringsarbejdsgange.