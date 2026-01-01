Udrul phpIPAM med ét-kliks-installation.
Open source IP-adresseadministrationsværktøj til sporing og organisering af IPv4/IPv6-subnets og netværksressourcer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med phpIPAM
phpIPAM er en selvhostet, webbaseret IP-adressestyringsapplikation (IPAM), der giver netværksadministratorer en struktureret måde at spore og organisere IPv4- og IPv6-adresseplads på. I stedet for at vedligeholde regneark eller stole på proprietær netværksstyringssoftware tilbyder phpIPAM en databaseunderstøttet grænseflade til subnetplanlægning, IP-allokeringssporing, VLAN-styring og automatiseret netværksopdagelse.
At køre phpIPAM på din egen infrastruktur betyder, at dine IP-adressdata – subnets, VLAN-tildelinger, NAT-mappinger og enhedsregistreringer – forbliver på servere, du kontrollerer, uden cloud-afhængighed eller licensomkostninger. Den indbyggede netværksscanner pinger værter efter en konfigurerbar tidsplan for at holde IP-status opdateret, og REST API'et lader dig integrere IP-styring i provisioneringspipelines og automatiseringsarbejdsgange.
Vigtige funktioner i phpIPAM
Subnetværksvisualisering
Se IPv4- og IPv6-adresseområdet grafisk, med sporing af ledig plads og subnethierarki vist overskueligt.
Automatiseret netværksscanning
Indbygget netværksopdagelse pinger værter efter en konfigurerbar tidsplan og opdaterer IP-status automatisk uden manuelt input.
VLAN- og VRF-styring
Spor VLAN'er og VRF'er sammen med IP-adresser for at opretholde et komplet overblik over din netværkssegmentering.
REST API adgang
Programmatisk IP-administration via REST API giver dig mulighed for at integrere phpIPAM i klargøringsworkflows og infrastrukturautomatisering.
PowerDNS-integration
Synkroniser værtsnavn og IP-poster direkte med PowerDNS for at holde DNS- og IPAM-data konsistente uden manuelle opdateringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre phpIPAM
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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