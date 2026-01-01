Udrul Tunarr med enkeltklikinstallation.
Byg tilpassede live-tv-kanaler fra dine Plex-, Jellyfin- og Emby-biblioteker med HDHomeRun-emulering.
Vælg en VPS-pakke til Tunarr
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Tunarr
Tunarr omdanner film, serier og klip, der allerede findes i dine Plex-, Jellyfin- eller Emby-biblioteker, til planlagte live-tv-kanaler, der opfører sig som en traditionel kabel-tv-pakke. Via en browserbaseret grænseflade kan du programmere tidsrum, opbygge cykliske og blokbaserede blandinger, indsætte mid-roll-fyld og kuratere tematiske kanaler – og derefter eksponere resultatet som en HDHomeRun-kompatibel tuner eller en M3U-afspilningsliste, som enhver IPTV-klient kan afspille.
Som den moderne efterfølger til dizqueTV er Tunarr omskrevet på en hurtigere server med en ny web-brugergrænseflade, native FFmpeg-transkodning og løbende vedligeholdelse. Selv-hosting af Tunarr på en VPS holder tuneren tilgængelig overalt, kører dine kanaler døgnet rundt uden at optage en hjemmemaskine og rører aldrig de originale filer på dine medieservere.
Vigtige funktioner i Tunarr
Multikildekanaler
Træk programmer fra Plex, Jellyfin og Emby ind i en enkelt virtuel kanal uden at kopiere eller genkode de underliggende mediefiler.
HDHomeRun-emulering
Tunarr simulerer en HDHomeRun netværkstuner, så Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR og andre klienter automatisk opdager den.
Avanceret planlægning
Programmer kanaler med tidsrum, tilfældige blandinger, blokblandinger og tematiske programflader, der kan gentages i dage eller uger ad gangen.
Midrollfyld
Indsæt reklamer, bumpers eller interstitials mellem programmer for at genskabe en autentisk udsendelsesfornemmelse på alle kanaler.
FFmpeg transkodning
Indbyggede FFmpeg-pipelines konverterer og sammensætter programmer løbende, med valgfri hardwareacceleration på understøttede GPU'er.
M3U playlisteoutput
Eksporter hver kanal som en M3U-afspilningsliste til afspilning i VLC, Kodi, Tivimate og enhver anden standardkompatibel IPTV-klient.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tunarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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