Tunarr omdanner film, serier og klip, der allerede findes i dine Plex-, Jellyfin- eller Emby-biblioteker, til planlagte live-tv-kanaler, der opfører sig som en traditionel kabel-tv-pakke. Via en browserbaseret grænseflade kan du programmere tidsrum, opbygge cykliske og blokbaserede blandinger, indsætte mid-roll-fyld og kuratere tematiske kanaler – og derefter eksponere resultatet som en HDHomeRun-kompatibel tuner eller en M3U-afspilningsliste, som enhver IPTV-klient kan afspille.

Som den moderne efterfølger til dizqueTV er Tunarr omskrevet på en hurtigere server med en ny web-brugergrænseflade, native FFmpeg-transkodning og løbende vedligeholdelse. Selv-hosting af Tunarr på en VPS holder tuneren tilgængelig overalt, kører dine kanaler døgnet rundt uden at optage en hjemmemaskine og rører aldrig de originale filer på dine medieservere.