bewCloud er en letvægts open source cloudlagringsplatform bygget med TypeScript og Deno. Den giver dig personlig fillagring og synkronisering på tværs af enheder, sammen med indbygget CalDAV- og CardDAV-kompatibilitet til kalendere og kontakter – alt kørende på din egen infrastruktur.

I modsætning til tungere cloud-suiter er bewCloud bevidst minimal: hurtig at implementere, nem at vedligeholde og fokuseret på kernebrugsscenarierne for filadgang og personlig datasynkronisering. Selvhosting holder dine filer, kalender og kontakter private og under din fulde kontrol, uden abonnementsgebyrer eller lagringsgrænser pålagt af en tredjepart.