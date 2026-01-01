Udrul bewCloud med ét-klik-installation
Letvægts selvhostet cloudlagringsplatform til personlig filsynkronisering, CalDAV- og CardDAV-understøttelse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med bewCloud
bewCloud er en letvægts open source cloudlagringsplatform bygget med TypeScript og Deno. Den giver dig personlig fillagring og synkronisering på tværs af enheder, sammen med indbygget CalDAV- og CardDAV-kompatibilitet til kalendere og kontakter – alt kørende på din egen infrastruktur.
I modsætning til tungere cloud-suiter er bewCloud bevidst minimal: hurtig at implementere, nem at vedligeholde og fokuseret på kernebrugsscenarierne for filadgang og personlig datasynkronisering. Selvhosting holder dine filer, kalender og kontakter private og under din fulde kontrol, uden abonnementsgebyrer eller lagringsgrænser pålagt af en tredjepart.
Vigtige funktioner i bewCloud
Personlig fillagring
Gem og få adgang til dine filer fra enhver enhed via en ren webgrænseflade uden at være afhængig af tredjeparts cloududbydere.
CalDAV/CardDAV synkronisering
Synkroniser kalendere og kontakter med enhver CalDAV- eller CardDAV-klient, herunder iOS, Android og desktopapps.
Brugeradministration
Indbyggede administratorkontroller lader dig administrere konti, konfigurere tilmeldingspolitikker og styre, hvem der kan få adgang til din instans.
Multifaktorautentifikation
Beskyt konti med TOTP, passkeys eller e-mail-baseret 2FA for et ekstra sikkerhedslag ud over adgangskoder.
SSO-integration
Valgfri OIDC-understøttelse giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en eksisterende identitetsudbyder til enkeltlogon på tværs af din infrastruktur.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre bewCloud
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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