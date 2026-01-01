PhotoPrism er en privatlivsfokuseret fotostyringsplatform, der bruger kunstig intelligens til automatisk at klassificere, tagge og søge i hele din fotosamling. Ansigtsgenkendelse, objektdetektering og lokationsbaseret organisering fungerer lokalt på din server – dine fotos forlader aldrig din hardware.

Selvhosting af PhotoPrism på din VPS giver dig et stærkt alternativ til Google Fotos og iCloud, der kan skaleres til millioner af billeder, understøtter RAW-filer og 4K-video og holder alle minder under din fulde kontrol uden lagringsgrænser pålagt af et tredjepartsabonnement.