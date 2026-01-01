Installer PhotoPrism med ét-kliksinstallation
AI-drevet fotostyringsapplikation, der automatisk organiserer, tagger og søger i dit fotobibliotek uden at uploade til tredjeparts-skytjenester.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PhotoPrism
PhotoPrism er en privatlivsfokuseret fotostyringsplatform, der bruger kunstig intelligens til automatisk at klassificere, tagge og søge i hele din fotosamling. Ansigtsgenkendelse, objektdetektering og lokationsbaseret organisering fungerer lokalt på din server – dine fotos forlader aldrig din hardware.
Selvhosting af PhotoPrism på din VPS giver dig et stærkt alternativ til Google Fotos og iCloud, der kan skaleres til millioner af billeder, understøtter RAW-filer og 4K-video og holder alle minder under din fulde kontrol uden lagringsgrænser pålagt af et tredjepartsabonnement.
Vigtige funktioner i PhotoPrism
AI-drevet tagging
Klassificerer automatisk fotos efter emne, scene og objekter ved hjælp af maskinlæring på enheden — ingen cloudbehandling påkrævet.
Ansigtsgenkendelse
Grupperer billeder efter personerne på dem, så du øjeblikkeligt kan finde hvert billede af et familiemedlem eller en ven i hele dit billedbibliotek.
Kraftfuld søgning
Find billeder med naturlige sprogforespørgsler som f.eks. "strandsolnedgang" eller filtrer efter dato, kamera, placering og automatisk registrerede etiketter samtidig.
RAW og Videosupport
Håndterer RAW-filer fra professionelle kameraer, HEIF fra iPhones og 4K-video med automatisk transkodning til browserafspilning.
Placering og Kortvisning
Placerer geotaggede billeder på et interaktivt kort og grupperer dem automatisk efter placering til geografisk browsing.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PhotoPrism
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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