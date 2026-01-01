Open Dronelog er et open source-analyseværktøj til droneflyvningslogfiler, der importerer DJI-, Litchi- og Airdata-eksportfiler til en lokal DuckDB-database og eksponerer dem via et interaktivt web-dashboard. I modsætning til cloud-tjenester, der låser din flyvehistorik bag abonnementer eller uploadgrænser, forbliver hver flyvning, batteriserie og telemetriprøve på din egen server, og analyser kører lokalt med automatisk nedprøvning for meget store datasæt.

At hoste Open Dronelog selv på din VPS holder personligt identificerbare flyveruter, dronens serienumre og batterihistorik fuldstændig under din kontrol. Du kan synkronisere logfiler automatisk fra en monteret mappe, generere printbare A4-reguleringsrapporter til myndighederne og dele en enkelt instans på tværs af et helt droneteam uden gebyrer pr. pilot.