Implementer Open Dronelog med enkeltklikinstallation.
Selvhostet analyseværktøj til DJI og Litchi droneflyvelogfiler med 3D-kort, telemetrigrafer og udskrivbare flyverapporter.
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Hvad du kan bygge med Open Dronelog
Open Dronelog er et open source-analyseværktøj til droneflyvningslogfiler, der importerer DJI-, Litchi- og Airdata-eksportfiler til en lokal DuckDB-database og eksponerer dem via et interaktivt web-dashboard. I modsætning til cloud-tjenester, der låser din flyvehistorik bag abonnementer eller uploadgrænser, forbliver hver flyvning, batteriserie og telemetriprøve på din egen server, og analyser kører lokalt med automatisk nedprøvning for meget store datasæt.
At hoste Open Dronelog selv på din VPS holder personligt identificerbare flyveruter, dronens serienumre og batterihistorik fuldstændig under din kontrol. Du kan synkronisere logfiler automatisk fra en monteret mappe, generere printbare A4-reguleringsrapporter til myndighederne og dele en enkelt instans på tværs af et helt droneteam uden gebyrer pr. pilot.
Vigtige funktioner i Open Dronelog
Multiformatlogimport
Importer DJI .txt, Litchi CSV og Airdata-eksportfiler med automatisk enhedsdetektion, smart deduplikering og valgfrie tredjeparts parser-plugins.
Interaktive flykort
Afspil flyvninger på et 3D-kort med valgbare satellit-, topografiske eller OpenStreetMap-lag, variabel hastighedskontrol og live RC-stick-visualisering.
Telemetridiagrammer
Synkroniserede træk-og-zoom-diagrammer for højde, hastighed, battericellespændinger, attitude, RC-signal, GPS og afstand til hjem for hver flyvning.
Batterisundhedsovervågning
Cyklusantal pr. batteri, historik for fuld opladningskapacitet og tendenser i brugsminutter hjælper dig med at opdage nedbrydning, før et batteri svigter under flyvning.
Udskrivbare Flyverapporter
Generer konfigurerbare A4 HTML-rapporter med valgbare feltgrupper, vejrdata og dag-for-dag-gruppering, der udskrives direkte til PDF til myndighederne.
Lokal-først lagring
Alle flyvninger lever i en lokal DuckDB-database med CSV-, JSON-, GPX- og KML-eksport plus fuld sikkerhedskopiering og gendannelse – ingen cloud-upload påkrævet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Open Dronelog
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Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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