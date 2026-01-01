Jellyfin er den førende gratis og open source-medieserver — et fællesskabsdrevet alternativ til Plex og Emby uden premium-niveauer, ingen sporing og ingen leverandørbinding. Den streamer din personlige mediesamling til telefoner, tablets, computere, smart-tv'er og dedikerede apps på Roku, Android TV, Apple TV og Fire TV med automatisk metadatahentning og hardwareaccelereret transkodning.

Selv-hosting af Jellyfin på en VPS giver dig 24/7 adgang til dit mediebibliotek fra hvor som helst i verden, med dedikeret båndbredde til samtidige streams og uden afhængighed af din hjemmeinternetforbindelse. Dine medier, visningshistorik og brugerpræferencer forbliver fuldstændig under din kontrol uden abonnementsgebyrer nogensinde.