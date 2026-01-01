Installer Jellyfin med enkeltklikinstallation.
Gratis open source medieserver til streaming af dit personlige film-, tv- og musikbibliotek til enhver enhed.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Jellyfin
Jellyfin er den førende gratis og open source-medieserver — et fællesskabsdrevet alternativ til Plex og Emby uden premium-niveauer, ingen sporing og ingen leverandørbinding. Den streamer din personlige mediesamling til telefoner, tablets, computere, smart-tv'er og dedikerede apps på Roku, Android TV, Apple TV og Fire TV med automatisk metadatahentning og hardwareaccelereret transkodning.
Selv-hosting af Jellyfin på en VPS giver dig 24/7 adgang til dit mediebibliotek fra hvor som helst i verden, med dedikeret båndbredde til samtidige streams og uden afhængighed af din hjemmeinternetforbindelse. Dine medier, visningshistorik og brugerpræferencer forbliver fuldstændig under din kontrol uden abonnementsgebyrer nogensinde.
Vigtige funktioner i Jellyfin
Hardwaretranskodning
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC og VA-API-acceleration muliggør jævn realtidstranskodning for enheder, der ikke kan afspille kildeformatet nativt.
Live-tv og DVR
Tilslut netværkstunere som HDHomeRun eller M3U-kilder for at se og optage live-udsendelser direkte via Jellyfin-grænsefladen.
Multiplatform Apps
Native apps til Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV og Apple TV giver enhver husstandsenhed adgang til mediebiblioteket uden en browser.
Multibrugertilladelser
Opret separate konti til familiemedlemmer med individuelle biblioteker, forældrekontrol og indholdsvurderingsfiltre pr. bruger.
SyncPlay-sessioner
Se det samme indhold samtidig med venner eller familie på afstand med synkroniseret afspilning og en delt kø.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jellyfin
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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