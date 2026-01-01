Udrul Saltcorn med enkeltklikinstallation
Open source no-code applikationsbygger til at skabe databasestyrede web- og mobilapplikationer uden at skrive backend-kode.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Saltcorn
Saltcorn er en open source no-code-platform til visuelt at bygge database-drevne web- og mobilapplikationer. Definer tabeller, konfigurer rige felttyper, design layouts i en træk-og-slip-bygger, tilknyt handlinger og workflows, og Saltcorn håndterer backend, autentificering, REST API og rendering — ingen 'glue code' påkrævet.
Selv-hosting af Saltcorn på din egen VPS holder kundedata, interne optegnelser og uploadede filer inden for din infrastruktur i stedet for en SaaS-leverandørs database. Du kontrollerer opbevaring, integrationer, plugin-installationer og adgangsroller, og du undgår pris pr. bruger, efterhånden som dit team eller publikum vokser. Implementeringen leveres med PostgreSQL og persistent volumes til både databasen og uploadede filer.
Vigtige funktioner i Saltcorn
Visuel layoutbygger
Design liste, rediger og vis visninger med en drag-and-drop builder drevet af Craft.js, der blander felter, handlinger og indlejrede komponenter uden skabelonkode.
Relationelle tabeller
Modeller dine data med typede kolonner, fremmednøgler, beregnede felter og begrænsninger i et ægte PostgreSQL-understøttet skema i stedet for et fladt regneark.
Pluginøkosystem
Installer fællesskabsplugins til nye felttyper, temaer, integrationer, autentificeringsudbydere og eksterne datakilder direkte fra admin-brugerfladen.
Arbejdsgange og handlinger
Udløs serverbaserede handlinger, planlagte job, webhooks og Blockly-baserede arbejdsgange, når poster ændres, for at automatisere forretningslogik uden tilpassede tjenester.
Rollebaseret adgang
Definer brugerroller og visningsbaserede tilladelser, så interne administratorer, kundekonti og offentlige besøgende hver især ser præcis de data, de skal.
Mobil og offline
Generer Capacitor-baserede mobilapps fra dit Saltcorn-skema og dine visninger, med offline datasynkronisering tilbage til det centrale PostgreSQL-lager.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Saltcorn
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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