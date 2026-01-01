Saltcorn er en open source no-code-platform til visuelt at bygge database-drevne web- og mobilapplikationer. Definer tabeller, konfigurer rige felttyper, design layouts i en træk-og-slip-bygger, tilknyt handlinger og workflows, og Saltcorn håndterer backend, autentificering, REST API og rendering — ingen 'glue code' påkrævet.

Selv-hosting af Saltcorn på din egen VPS holder kundedata, interne optegnelser og uploadede filer inden for din infrastruktur i stedet for en SaaS-leverandørs database. Du kontrollerer opbevaring, integrationer, plugin-installationer og adgangsroller, og du undgår pris pr. bruger, efterhånden som dit team eller publikum vokser. Implementeringen leveres med PostgreSQL og persistent volumes til både databasen og uploadede filer.