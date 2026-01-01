Udrul BugSink med ét-klik-installation
Selvhostet fejlsporingsplatform til overvågning af applikationsundtagelser med fuld kontrol over følsomme fejlfindingsdata.
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Hvad du kan bygge med BugSink
BugSink er en selvhostet fejlsporingsplatform, der indfanger, grupperer og viser applikationsfejl på tværs af dine tjenester i realtid. Bygget med Django og Python, leverer den stack traces, fejlkontekst og deduplikering, som udviklingsteams har brug for til hurtigt at diagnosticere og løse problemer — uden at sende følsomme fejlfindingsoplysninger til en tredjepartstjeneste.
Selvhosting på din egen VPS eliminerer pris baseret på fejlvolumen, fjerner bekymringer om datalagring for regulerede brancher og lader dig integrere fejlsporing direkte med din eksisterende infrastruktur. Denne implementering parrer BugSink med MySQL til holdbar fejllagring og opretter automatisk en administratorbruger ved første start.
Vigtige funktioner i BugSink
Automatisk fejlgruppering
Fjerner dubletter og grupperer lignende undtagelser, så dit team ser ét håndterbart problem i stedet for tusindvis af identiske advarsler, der oversvømmer dashboardet.
Detaljerede stackspor
Registrerer fulde stackspor med kildekontekst og variabeltilstand på tidspunktet for hver fejl, hvilket giver udviklere alt, hvad de behøver for at genskabe og rette fejl.
Flersproget SDK-understøttelse
Integreres med populære SDK'er på tværs af flere programmeringssprog og frameworks, så du kan samle fejl fra alle dine tjenester på ét sted.
Realtidsnotifikationer
Advarsler udløses i det øjeblik, nye fejltyper registreres, hvilket gør det muligt for teams at reagere, før problemerne hober sig op og påvirker flere brugere.
Fuldstændig datasouverænitet
Alle fejldata, stack-spor og brugerkontekst forbliver på din VPS, hvilket opfylder compliance-krav og forhindrer følsomme oplysninger i at forlade din infrastruktur.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre BugSink
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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