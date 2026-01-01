BugSink er en selvhostet fejlsporingsplatform, der indfanger, grupperer og viser applikationsfejl på tværs af dine tjenester i realtid. Bygget med Django og Python, leverer den stack traces, fejlkontekst og deduplikering, som udviklingsteams har brug for til hurtigt at diagnosticere og løse problemer — uden at sende følsomme fejlfindingsoplysninger til en tredjepartstjeneste.

Selvhosting på din egen VPS eliminerer pris baseret på fejlvolumen, fjerner bekymringer om datalagring for regulerede brancher og lader dig integrere fejlsporing direkte med din eksisterende infrastruktur. Denne implementering parrer BugSink med MySQL til holdbar fejllagring og opretter automatisk en administratorbruger ved første start.