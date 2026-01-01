Eclipse Mosquitto er referenceimplementeringen af open source-MQTT-protokollen, der understøtter versionerne 5.0, 3.1.1 og 3.1. MQTT's minimale binære overhead og publicer/abonner-model gør den til standardvalget for IoT-sensorenheder, hjemmeautomatiseringshubs og enhver applikation, hvor båndbredde og batterilevetid er vigtig. Mosquitto implementeres i produktionsmiljøer, der spænder fra enkelte Raspberry Pi-hjemmeopsætninger til store industrielle IoT-implementeringer.

Denne skabelon implementerer Mosquitto med adgangskodegodkendelse aktiveret som standard og vedvarende lagring af beskeddata og konfiguration. Selv-hosting giver dig ubegrænsede forbindelser og beskeder uden gebyrer pr. enhed, fuld kontrol over adgangskontrollister og konsekvent levering med lav latenstid, som delte cloud-mæglere ikke kan garantere.