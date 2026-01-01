Installer Eclipse Mosquitto med et-klik-installation
Letvægts open source MQTT-broker til at forbinde IoT-enheder, sensorer og applikationer med publish/subscribe-beskeder.
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Hvad du kan bygge med Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto er referenceimplementeringen af open source-MQTT-protokollen, der understøtter versionerne 5.0, 3.1.1 og 3.1. MQTT's minimale binære overhead og publicer/abonner-model gør den til standardvalget for IoT-sensorenheder, hjemmeautomatiseringshubs og enhver applikation, hvor båndbredde og batterilevetid er vigtig. Mosquitto implementeres i produktionsmiljøer, der spænder fra enkelte Raspberry Pi-hjemmeopsætninger til store industrielle IoT-implementeringer.
Denne skabelon implementerer Mosquitto med adgangskodegodkendelse aktiveret som standard og vedvarende lagring af beskeddata og konfiguration. Selv-hosting giver dig ubegrænsede forbindelser og beskeder uden gebyrer pr. enhed, fuld kontrol over adgangskontrollister og konsekvent levering med lav latenstid, som delte cloud-mæglere ikke kan garantere.
Vigtige funktioner i Eclipse Mosquitto
Understøttelse af MQTT-protokol
Understøtter MQTT versionerne 5.0, 3.1.1 og 3.1, hvilket sikrer kompatibilitet med hele udvalget af IoT-enheder, biblioteker og klientværktøjer.
Adgangskodeautentificering
Forudkonfigureret adgangskodebaseret godkendelse blokerer uautoriserede forbindelser fra det øjeblik mægleren starter, uden yderligere opsætning påkrævet.
Beskedpersistens
Beholdte meddelelser og QoS-leveringsgarantier overlever broker-genstarter, hvilket sikrer, at enheder, der genopretter forbindelse efter nedetid, modtager mistede opdateringer.
Emneadgangskontrol
ACL-regler begrænser, hvilke klienter der kan publicere eller abonnere på specifikke emner, hvilket muliggør finkornede multi-lejer brokerkonfigurationer.
TLS-kryptering
Indbygget TLS/SSL-understøttelse krypterer alle klientforbindelser og beskytter sensordata og kontrolkommandoer under overførsel på tværs af ikke-betroede netværk.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Eclipse Mosquitto
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Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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