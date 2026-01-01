Langfuse er en open source LLM-ingeniørplatform, der giver teams fuld indsigt i deres AI-applikationer. Den registrerer detaljerede spor af hvert LLM-kald, hentningsoperation og agenthandling, hvilket gør det ligetil at fejlfinde fejl, måle latenstid og forstå omkostninger på tværs af hele din AI-pipeline. Med integrationer til LangChain, LlamaIndex, Haystack og direkte SDK'er til Python og TypeScript fungerer Langfuse med stort set alle AI-frameworks og modeludbydere.

Selv-hosting af Langfuse holder alle dine applikationsdata – prompts, modelinput, output og evalueringsresultater – på infrastruktur, du kontrollerer. Det er vigtigt, når dine AI-applikationer håndterer følsomme dokumenter, kundedata eller proprietær forretningslogik, der ikke må forlade dit miljø.