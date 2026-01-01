Udrul pgAdmin med enkeltklikinstallation.
Open source-administrations- og udviklingsplatform for PostgreSQL – det mest populære grafiske administrationsværktøj til Postgres-databaser.
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Hvad du kan bygge med pgAdmin
pgAdmin er den mest populære og funktionsrige open source administrations- og udviklingsplatform til PostgreSQL, vedligeholdt af PostgreSQL-fællesskabet. Webudgaven (pgAdmin 4) tilbyder en poleret browserbaseret grænseflade til administration af en eller mange Postgres-servere — skemadesign, forespørgselsudvikling med autoudfyldning og forklarende planer, backup og gendannelse, rolle- og tildelingsstyring, replikeringsmonitorering og fuldtekstsøgning på tværs af databaseobjekter.
Selv-hosting af pgAdmin på din VPS giver DBA'er og udviklere en centraliseret Postgres-administrationskonsol, der er tilgængelig overalt med en browser, uden at installere en desktopapplikation. Forbind pgAdmin til enhver tilgængelig Postgres-instans — lokale containere, cloud-hostede RDS eller Cloud SQL, eller eksterne Postgres-servere — og administrer dem alle fra en enkelt web-brugerflade.
Vigtige funktioner i pgAdmin
Multiserveradministration
Opret forbindelse til og administrer et vilkårligt antal PostgreSQL-servere fra én enkelt webgrænseflade, organiseret i servergrupper med tagget metadata.
Forespørgselsværktøj med autoudfyldelse
Fuldgyldig SQL-editor med syntaksfremhævning, autoudfyldelse af tabel- og kolonnenavne, forespørgselshistorik og grafisk visualisering af EXPLAIN-planer.
Skemadesigner
Gennemse og rediger databaser, skemaer, tabeller, visninger, funktioner, sekvenser og indekser via en trænavigator med klik-til-rediger-dialogbokse.
ERD-diagrammer
Generer interaktive entitet-relationsdiagrammer ud fra eksisterende skemaer, eller design nye skemaer visuelt, før du anvender ændringer i databasen.
Backup og gendannelse
Kør pg_dump- og pg_restore-operationer direkte fra brugerfladen med formatindstillinger, komprimeringsniveauer og valg pr. tabel.
Rolle- og rettighedsstyring
Opret visuelt roller, administrer gruppemedlemskaber, og tildel eller tilbagekald objektniveautilladelser på tværs af databaser og skemaer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre pgAdmin
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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