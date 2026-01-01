pgAdmin er den mest populære og funktionsrige open source administrations- og udviklingsplatform til PostgreSQL, vedligeholdt af PostgreSQL-fællesskabet. Webudgaven (pgAdmin 4) tilbyder en poleret browserbaseret grænseflade til administration af en eller mange Postgres-servere — skemadesign, forespørgselsudvikling med autoudfyldning og forklarende planer, backup og gendannelse, rolle- og tildelingsstyring, replikeringsmonitorering og fuldtekstsøgning på tværs af databaseobjekter.

Selv-hosting af pgAdmin på din VPS giver DBA'er og udviklere en centraliseret Postgres-administrationskonsol, der er tilgængelig overalt med en browser, uden at installere en desktopapplikation. Forbind pgAdmin til enhver tilgængelig Postgres-instans — lokale containere, cloud-hostede RDS eller Cloud SQL, eller eksterne Postgres-servere — og administrer dem alle fra en enkelt web-brugerflade.