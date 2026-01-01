Udrul draw.io med én-klik-installation.
Gratis open source-diagramapplikation til at oprette rutediagrammer, netværksdiagrammer, UML og arkitekturvisualiseringer – fuldt selvhostet.
Vælg en VPS-pakke til draw.io
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med draw.io
draw.io (diagrams.net) er et gratis diagramværktøj med åben kildekode, som millioner af ingeniører, arkitekter og forretningsanalytikere stoler på. Det understøtter et bredt udvalg af diagramtyper — flowdiagrammer, UML-klassedigrammer, entitet-relationsdiagrammer, netværks- og infrastrukturoversigter, BPMN-arbejdsgange og mere — alt sammen fra en poleret browserbaseret editor.
Selv-hosting af draw.io på din egen VPS betyder, at alle diagramdata forbliver inden for din infrastruktur. Ingen filer sendes til eksterne servere, hvilket gør det til standardvalget for teams i regulerede brancher eller dem med strenge krav til dataopbevaring. Docker-imaget er statsløst og letvægtigt, uden databaseafhængigheder.
Vigtige funktioner i draw.io
Nul eksterne afhængigheder
draw.io kører som en enkelt tilstandsløs container uden behov for en database – diagramdata forlader aldrig din server.
Bred diagramsupport
Opret flowdiagrammer, UML, ER-diagrammer, netværkskort, BPMN-arbejdsgange og wireframes fra én samlet editor.
Skylagringsintegrationer
Forbind til Google Drive, Microsoft OneDrive og GitLab for at gemme og versionsstyre diagrammer sammen med dine eksisterende filer.
Serversideeksport
Eksporter diagrammer til PDF-, PNG-, SVG- og Visio (.vsdx)-formater direkte på serveren uden klientbaseret behandling.
Offlineredigeringsprogram
Fungerer fuldt ud offline ved at tilføje
?offline=1 til URL'en — ideel til luftgappede eller begrænsede miljøer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre draw.io
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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