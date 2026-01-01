draw.io (diagrams.net) er et gratis diagramværktøj med åben kildekode, som millioner af ingeniører, arkitekter og forretningsanalytikere stoler på. Det understøtter et bredt udvalg af diagramtyper — flowdiagrammer, UML-klassedigrammer, entitet-relationsdiagrammer, netværks- og infrastrukturoversigter, BPMN-arbejdsgange og mere — alt sammen fra en poleret browserbaseret editor.

Selv-hosting af draw.io på din egen VPS betyder, at alle diagramdata forbliver inden for din infrastruktur. Ingen filer sendes til eksterne servere, hvilket gør det til standardvalget for teams i regulerede brancher eller dem med strenge krav til dataopbevaring. Docker-imaget er statsløst og letvægtigt, uden databaseafhængigheder.