Udrul Hugo med ét-klik-installation
Verdens hurtigste statiske sidegenerator til at bygge dokumentationssider, blogs og porteføljer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Hugo
Hugo er verdens hurtigste statiske sidegenerator, skrevet i Go og i stand til at bygge komplette hjemmesider på millisekunder. Den driver dokumentationsportaler, marketingsider, personlige blogs og virksomheders webejendomme for teams, der spænder fra individuelle udviklere til store organisationer som Kubernetes, Netlify og Let's Encrypt.
Selv-hosting af Hugo på din egen VPS giver dig et vedvarende udviklingsmiljø, der er tilgængeligt overalt — ideelt for distribuerede teams, automatiserede build-pipelines og staging-miljøer. Din sideskabelon, temakonfiguration og indhold er altid tilgængeligt via SSH uden at skulle stole på nogen tredjeparts hostingtjeneste.
Vigtige funktioner i Hugo
Millisekundbyggetider
Hugo bygger selv store hjemmesider med tusindvis af sider på under et sekund, dramatisk hurtigere end JavaScript-baserede generatorer.
Nulafhængigheder
Hugo leveres som en enkelt binær fil uden runtime-afhængigheder, hvilket eliminerer versionskonflikter og forenkler implementeringspipelines.
Indbygget aktivpipeline
Indbygget billedbehandling, JavaScript-bundling, Sass-kompilering og TailwindCSS-understøttelse uden yderligere byggeværktøjer.
Live Reload-server
Den indlejrede udviklingsserver afspejler indholds- og designændringer øjeblikkeligt, hvilket accelererer iterationen under siteudvikling.
Flersproget kundeservice
Indbygget i18n med sprogspecifikt indhold, URL'er og menuer gør det ligetil at bygge flersprogede websteder uden plugins.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hugo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.