Hugo er verdens hurtigste statiske sidegenerator, skrevet i Go og i stand til at bygge komplette hjemmesider på millisekunder. Den driver dokumentationsportaler, marketingsider, personlige blogs og virksomheders webejendomme for teams, der spænder fra individuelle udviklere til store organisationer som Kubernetes, Netlify og Let's Encrypt.

Selv-hosting af Hugo på din egen VPS giver dig et vedvarende udviklingsmiljø, der er tilgængeligt overalt — ideelt for distribuerede teams, automatiserede build-pipelines og staging-miljøer. Din sideskabelon, temakonfiguration og indhold er altid tilgængeligt via SSH uden at skulle stole på nogen tredjeparts hostingtjeneste.