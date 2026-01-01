Installer Technitium DNS Server med enkeltklikinstallation
Open source DNS-server med indbygget annonceblokering, krypterede DNS-protokoller og en fuldt udstyret webadministrationskonsol.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Technitium DNS Server
Technitium DNS-server er en fuldt open source DNS-server, der fungerer som både en autoritativ navneserver for dine egne domæner og en rekursiv resolver for netværksklienter. Den understøtter DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS og DNS-over-QUIC — hvilket beskytter DNS-forespørgsler mod ISP-overvågning og man-in-the-middle-aflytning uden at kræve tredjeparts-resolvere.
Ud over standardopløsning inkluderer Technitium netværksdækkende annonce- og malwareblokering via konfigurerbare blokeringsliste-URL'er, DNSSEC-validering og zonesignering, en indbygget DHCP-server, multiserver-klyngedannelse og rollebaseret adgangskontrol med tofaktorgodkendelse. Selv-hosting giver dig fuld synlighed over hver DNS-forespørgsel på dit netværk, uden at nogen ekstern udbyder ser din trafik.
Vigtige funktioner i Technitium DNS Server
Netværksdækkende reklameblokering
Bloker annoncer, trackere og malware-domæner på tværs af alle enheder på dit netværk ved hjælp af konfigurerbare blokeringsliste-URL'er – ingen klientsoftware nødvendig på individuelle enheder.
Krypterede DNS-protokoller
Understøtter DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS og DNS-over-QUIC for at forhindre aflytning og holde DNS-forespørgsler private fra ISPs og netværksaflyttere.
Autoritativ DNS-hosting
Host dine egne DNS-zoner med DNSSEC-signering ved hjælp af RSA, ECDSA eller EdDSA — hvilket eliminerer afhængigheden af tredjeparts navneservere for dine interne eller offentlige domæner.
Højtydende opløsning
Asynkron IO-arkitektur håndterer over 100.000 DNS-anmodninger i sekundet med vedvarende caching, forhåndshentning og serve-stale-understøttelse for maksimal tilgængelighed.
Multiserverklyngedrift
Administrer og repliker zoner på tværs af flere DNS-serverinstanser fra en enkelt webkonsol for redundans og distribuerede implementeringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Technitium DNS Server
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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