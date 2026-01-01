Technitium DNS-server er en fuldt open source DNS-server, der fungerer som både en autoritativ navneserver for dine egne domæner og en rekursiv resolver for netværksklienter. Den understøtter DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS og DNS-over-QUIC — hvilket beskytter DNS-forespørgsler mod ISP-overvågning og man-in-the-middle-aflytning uden at kræve tredjeparts-resolvere.

Ud over standardopløsning inkluderer Technitium netværksdækkende annonce- og malwareblokering via konfigurerbare blokeringsliste-URL'er, DNSSEC-validering og zonesignering, en indbygget DHCP-server, multiserver-klyngedannelse og rollebaseret adgangskontrol med tofaktorgodkendelse. Selv-hosting giver dig fuld synlighed over hver DNS-forespørgsel på dit netværk, uden at nogen ekstern udbyder ser din trafik.