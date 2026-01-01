WireGuard Easy er en selvhostet webgrænseflade, der gør implementering og administration af en WireGuard VPN-server ligetil for ethvert færdighedsniveau. Den tilbyder et dashboard til oprettelse af klientkonfigurationer, generering af QR-koder til mobilopsætning og overvågning af trafikstatistik i realtid uden at skulle røre WireGuard CLI'en.

Selvhosting af WireGuard Easy på en VPS giver dig en privat VPN-server under din fulde kontrol. WireGuards moderne kryptografi og letvægts kernelmodul leverer betydeligt hurtigere og mere effektive tunneler end OpenVPN eller IPSec, og web-brugerfladen gør det øjeblikkeligt at tilføje, deaktivere eller fjerne klienter uden at genstarte serveren.