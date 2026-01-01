Udrul WireGuard Easy med installation med ét klik
Webbaseret WireGuard VPN-administration med klientgenerering, QR-koder og realtids trafikstatistik.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WireGuard Easy
WireGuard Easy er en selvhostet webgrænseflade, der gør implementering og administration af en WireGuard VPN-server ligetil for ethvert færdighedsniveau. Den tilbyder et dashboard til oprettelse af klientkonfigurationer, generering af QR-koder til mobilopsætning og overvågning af trafikstatistik i realtid uden at skulle røre WireGuard CLI'en.
Selvhosting af WireGuard Easy på en VPS giver dig en privat VPN-server under din fulde kontrol. WireGuards moderne kryptografi og letvægts kernelmodul leverer betydeligt hurtigere og mere effektive tunneler end OpenVPN eller IPSec, og web-brugerfladen gør det øjeblikkeligt at tilføje, deaktivere eller fjerne klienter uden at genstarte serveren.
Vigtige funktioner i WireGuard Easy
Webbaseret administration
Tilføj, aktiver, deaktiver og slet VPN-klienter fra en browsergrænseflade uden at bruge WireGuard-kommandolinjen.
QR-kodeopsætning
Generer QR-koder for hver klientkonfiguration til scanning med WireGuard mobilappen for øjeblikkelig forbindelsesopsætning.
Realtids trafikstatistik
Overvåg båndbreddeforbrug pr. klient og tidspunkter for seneste visning fra dashboardet for at spore VPN-aktivitet.
Hurtig WireGuard-tunneler
WireGuards moderne kryptografi og kerneniveauimplementering leverer hurtigere og mere effektive VPN-tunneler end OpenVPN.
Klientkonfigurationseksport
Download klientkonfigurationsfiler til enhver enhed, der understøtter WireGuard, inklusive desktop-, mobil- og routerklienter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WireGuard Easy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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