Vane er en open source AI-drevet svarmotor, der kører udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer. Den parrer en SearXNG-baseret metasøgningsbackend med dit valg af stor sprogmodel — lokale Ollama-modeller eller cloud-udbydere som OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og Groq — for at syntetisere præcise svar understøttet af citerede webkilder.

Selvhosting af Vane holder hver søgeforespørgsel og dokumentupload på din VPS. Der er ingen tredjeparts-forespørgselslogning, intet abonnement pr. bruger og ingen uigennemsigtig rangering — du vælger søgekilderne, modellen og det privatlivsniveau, der passer til den måde, du researcher på.