Udrul Vane med et-klik installation
Privatlivsfokuseret AI-svarmotor, der leverer citerede svar ved hjælp af lokale LLM'er eller cloud-udbydere på din egen hardware.
Vælg en VPS-pakke til Vane
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Vane
Vane er en open source AI-drevet svarmotor, der kører udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer. Den parrer en SearXNG-baseret metasøgningsbackend med dit valg af stor sprogmodel — lokale Ollama-modeller eller cloud-udbydere som OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og Groq — for at syntetisere præcise svar understøttet af citerede webkilder.
Selvhosting af Vane holder hver søgeforespørgsel og dokumentupload på din VPS. Der er ingen tredjeparts-forespørgselslogning, intet abonnement pr. bruger og ingen uigennemsigtig rangering — du vælger søgekilderne, modellen og det privatlivsniveau, der passer til den måde, du researcher på.
Vigtige funktioner i Vane
Citerede AI-svar
Hvert svar linker tilbage til de underliggende kilder, så du kan verificere påstande og dykke dybere ned uden blindt at stole på genereret indhold.
Lokale og cloud LLM'er
Kør open source-modeller lokalt via Ollama, eller forbind OpenAI, Anthropic, Google Gemini og Groq fra den samme webgrænseflade.
Medfølgende SearXNG
Leveres med en SearXNG metasøgningsinstans, så forespørgsler aggregeres på tværs af mange søgemaskiner uden at udsætte dem for kommercielle trackere.
Hastigheds- og kvalitetstilstande
Skift mellem tilstandene Hastighed, Balanceret og Kvalitet for at afveje responstid mod dybere flertrinsforskning på sværere spørgsmål.
Filoverførsler og opdag
Upload PDF'er, tekstfiler og billeder for at stille spørgsmål om dine egne dokumenter, eller gennemse Discover-feedet for populært indhold.
Søgehistorik på din VPS
Alle forespørgsler, uploadede filer og chathistorik forbliver på din server i en persistent volumen – aldrig synkroniseret til en tredjeparts cloud.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Vane
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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