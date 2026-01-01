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Udrul Vane med et-klik installation

Privatlivsfokuseret AI-svarmotor, der leverer citerede svar ved hjælp af lokale LLM'er eller cloud-udbydere på din egen hardware.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Vane

Vane er en open source AI-drevet svarmotor, der kører udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer. Den parrer en SearXNG-baseret metasøgningsbackend med dit valg af stor sprogmodel — lokale Ollama-modeller eller cloud-udbydere som OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og Groq — for at syntetisere præcise svar understøttet af citerede webkilder.

Selvhosting af Vane holder hver søgeforespørgsel og dokumentupload på din VPS. Der er ingen tredjeparts-forespørgselslogning, intet abonnement pr. bruger og ingen uigennemsigtig rangering — du vælger søgekilderne, modellen og det privatlivsniveau, der passer til den måde, du researcher på.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Vane

Citerede AI-svar

Hvert svar linker tilbage til de underliggende kilder, så du kan verificere påstande og dykke dybere ned uden blindt at stole på genereret indhold.

Lokale og cloud LLM'er

Kør open source-modeller lokalt via Ollama, eller forbind OpenAI, Anthropic, Google Gemini og Groq fra den samme webgrænseflade.

Medfølgende SearXNG

Leveres med en SearXNG metasøgningsinstans, så forespørgsler aggregeres på tværs af mange søgemaskiner uden at udsætte dem for kommercielle trackere.

Hastigheds- og kvalitetstilstande

Skift mellem tilstandene Hastighed, Balanceret og Kvalitet for at afveje responstid mod dybere flertrinsforskning på sværere spørgsmål.

Filoverførsler og opdag

Upload PDF'er, tekstfiler og billeder for at stille spørgsmål om dine egne dokumenter, eller gennemse Discover-feedet for populært indhold.

Søgehistorik på din VPS

Alle forespørgsler, uploadede filer og chathistorik forbliver på din server i en persistent volumen – aldrig synkroniseret til en tredjeparts cloud.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Vane

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

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30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

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