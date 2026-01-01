Udrul Kiwix-serve i enkeltklikinstallation
Selvhostet offlinelæser til Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange og tusindvis af ZIM-arkiver.
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Hvad du kan bygge med Kiwix-serve
Kiwix-serve er den officielle HTTP-server fra Kiwix-projektet, der omdanner ZIM-arkiver til et hurtigt, søgbart, browser-tilgængeligt bibliotek. ZIM er et åbent komprimeret arkivformat, der indfanger hele hjemmesider — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy og hundredvis af andre — til fuldstændig offline læsning.
At hoste Kiwix-serve selv på en VPS giver dig et permanent, altid-online referencebibliotek, der ikke afhænger af det offentlige internet, den oprindelige hjemmesides oppetid eller betalingsmure fra udbydere. Læg ZIM-filer ind i datavolumenet fra det officielle Kiwix-bibliotek, og serveren genindlæser dem automatisk, hvilket eksponerer en samlet webgrænseflade med fuldtekstsøgning på tværs af hvert arkiv, du indlæser.
Vigtige funktioner i Kiwix-serve
Hot-reload ZIM-bibliotek
Læg nye ZIM-filer i datavolumen, og kiwix-serve opfanger dem automatisk med den indbyggede biblioteksmonitor – ingen genstart er nødvendig.
Fuldtekstsøgning
Søg på tværs af hvert indlæst arkiv med et integreret fuldtekstindeks, inklusive forslag under indtastning for hurtige opslag på tværs af Wikipedia eller enhver anden ZIM.
Medbragt indhold
Vælg enhver ZIM fra det officielle Kiwix-katalog: fuld Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange-dumps, MDN, Khan Academy, TED og mange flere referencearkiver.
Optimeret til offline læsning
ZIM-komprimering holder lagerpladsen lav og opslag hurtige, så en enkelt VPS kan betjene massive referencearkiver uden eksterne afhængigheder.
Indlejret OPDS-katalog
Viser et OPDS-feed af dit bibliotek, så Kiwix mobil- og desktoplæsere kan opdage og downloade titler direkte fra din server.
Initialiseret ved første opstart
En valgfri ZIM-download-URL henter automatisk dit første arkiv ved udrulningstidspunktet, så serveren er tilgængelig i det øjeblik, den kommer online.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kiwix-serve
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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