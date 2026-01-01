Kiwix-serve er den officielle HTTP-server fra Kiwix-projektet, der omdanner ZIM-arkiver til et hurtigt, søgbart, browser-tilgængeligt bibliotek. ZIM er et åbent komprimeret arkivformat, der indfanger hele hjemmesider — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy og hundredvis af andre — til fuldstændig offline læsning.

At hoste Kiwix-serve selv på en VPS giver dig et permanent, altid-online referencebibliotek, der ikke afhænger af det offentlige internet, den oprindelige hjemmesides oppetid eller betalingsmure fra udbydere. Læg ZIM-filer ind i datavolumenet fra det officielle Kiwix-bibliotek, og serveren genindlæser dem automatisk, hvilket eksponerer en samlet webgrænseflade med fuldtekstsøgning på tværs af hvert arkiv, du indlæser.