OpenBudgeteer er en selvhostet personlig økonomiapplikation bygget på spandbudgetteringsprincippet — inspireret af værktøjer som YNAB og Buckets. Du tildeler hver dollar af indkomst til specifikke forbrugsspande, før måneden begynder, hvilket giver dig en klar, bevidst plan for dine penge i stedet for at reagere på udgifter, når de opstår.

Bygget med .NET og Blazor Server, kører OpenBudgeteer udelukkende på din egen infrastruktur, så dine finansielle data aldrig rører en tredjeparts cloud. Den forbinder til en PostgreSQL-database for holdbar lagring og understøtter valgfri godkendelse for at sikre adgang. Fremhævet på Awesome Self-Hosted-listen er det et betroet valg for privatlivsbevidste brugere, der søger et dygtigt, gratis alternativ til kommerciel budgetteringssoftware.