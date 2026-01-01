Installer OpenBudgeteer med et enkelt klik
Open-source spandbudgetteringsapp til at tage kontrol over din personlige økonomi med en struktureret, kategoribaseret tilgang.
Vælg en VPS-pakke til OpenBudgeteer
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenBudgeteer
OpenBudgeteer er en selvhostet personlig økonomiapplikation bygget på spandbudgetteringsprincippet — inspireret af værktøjer som YNAB og Buckets. Du tildeler hver dollar af indkomst til specifikke forbrugsspande, før måneden begynder, hvilket giver dig en klar, bevidst plan for dine penge i stedet for at reagere på udgifter, når de opstår.
Bygget med .NET og Blazor Server, kører OpenBudgeteer udelukkende på din egen infrastruktur, så dine finansielle data aldrig rører en tredjeparts cloud. Den forbinder til en PostgreSQL-database for holdbar lagring og understøtter valgfri godkendelse for at sikre adgang. Fremhævet på Awesome Self-Hosted-listen er det et betroet valg for privatlivsbevidste brugere, der søger et dygtigt, gratis alternativ til kommerciel budgetteringssoftware.
Vigtige funktioner i OpenBudgeteer
Spandbudgettering
Tildel hver dollar af indkomst til foruddefinerede forbrugskategorier i starten af hver måned, og hold din økonomi organiseret og på rette spor.
Fuldt dataejerskab
Dine finansielle data lagres udelukkende på din egen VPS – ingen tredjepartscloud, ingen abonnementsgebyrer og ingen leverandørbinding.
Valgfri godkendelse
Beskyt dit budget med indbygget brugernavn- og adgangskodegodkendelse, så følsomme finansielle oplysninger kun er tilgængelige for dig.
PostgreSQL-persistering
Lagrer alle transaktioner og budgetdata i en dedikeret PostgreSQL-database for pålidelig, nedbrudssikker vedvarende lagring og nem sikkerhedskopiering.
Blazor Server UI
Moderne, responsiv webgrænseflade drevet af Blazor Server leverer en hurtig, interaktiv budgetteringsoplevelse direkte i browseren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenBudgeteer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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