Parse Server er den open source-efterfølger til den originale Parse Platform, der leverer en komplet backend-as-a-service til mobil- og webapplikationer. Den eksponerer objektlagring, brugerautentificering, fillagring, push-notifikationer og Live Queries gennem automatisk genererede REST- og GraphQL-API'er, hvilket eliminerer det meste af den boilerplate, der normalt kræves for at lancere en forbundet app.

Selvhostning af Parse Server på din VPS giver dig fuldt ejerskab over brugerkonti, applikationsdata og cloud code-logik – uden gebyrer pr. anmodning, ingen leverandørbinding og ingen uventede migrationsfrister. Denne implementering leveres med MongoDB og det officielle Parse Dashboard, så du kan gennemse klasser, køre forespørgsler og administrere skema fra dag ét.