Udrul Parse Server med én-kliks-installation
Open source-backend til mobil- og webapps med REST, GraphQL, realtidsforespørgsler, godkendelse og push-notifikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Parse Server
Parse Server er den open source-efterfølger til den originale Parse Platform, der leverer en komplet backend-as-a-service til mobil- og webapplikationer. Den eksponerer objektlagring, brugerautentificering, fillagring, push-notifikationer og Live Queries gennem automatisk genererede REST- og GraphQL-API'er, hvilket eliminerer det meste af den boilerplate, der normalt kræves for at lancere en forbundet app.
Selvhostning af Parse Server på din VPS giver dig fuldt ejerskab over brugerkonti, applikationsdata og cloud code-logik – uden gebyrer pr. anmodning, ingen leverandørbinding og ingen uventede migrationsfrister. Denne implementering leveres med MongoDB og det officielle Parse Dashboard, så du kan gennemse klasser, køre forespørgsler og administrere skema fra dag ét.
Vigtige funktioner i Parse Server
REST og GraphQL APIs
Hver klasse du definerer er øjeblikkeligt tilgængelig via automatisk genererede REST- og GraphQL-slutpunkter, så iOS-, Android- og webklienter kan læse og skrive data uden brugerdefineret serverkode.
Brugerautentifikation
Indbygget brugernavn/adgangskode, e-mailbekræftelse og sociale logins til Facebook, Apple, Google og Twitter lader dig implementere sikre kontoflows på få minutter.
Liveforespørgsler
Abonner på ændringer i enhver klasse via WebSockets for at drive realtidschat, samarbejdsværktøjer og live-dashboards uden en separat pub/sub-stack.
Cloudkodefunktioner
Kør server-side JavaScript på triggere for indsættelse, opdatering og sletning eller som kaldbare funktioner for at håndhæve forretningsregler og integrere med tredjeparts-API'er.
Pushnotifikationer
Send målrettede push-notifikationer til iOS-, Android- og webklienter ved hjælp af det indbyggede installations- og kanalstyringssystem.
Parse Dashboard inkluderet
Gennemse klasser, rediger rækker, kør aggregeringsforespørgsler, og inspicer skema via det officielle Parse Dashboard, der leveres sammen med serveren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Parse Server
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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