Udrul WebTop med et-klik-installation
Fuld Linux skrivebordsmiljø i din browser med vedvarende sessioner, filhåndtering og lyd-/videounderstøttelse.
Vælg en VPS-pakke til WebTop
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WebTop
WebTop leverer et komplet Linux-skrivebordsmiljø, der er tilgængeligt fra enhver browser via KasmVNC-streaming. Bygget af LinuxServer.io, tilbyder det KDE, XFCE og andre skrivebordsmiljøer med vedvarende hjemmemappelagring, integreret filhåndtering, lyd- og videopassthrough og jævn grafisk ydeevne via delt hukommelseskonfiguration.
Selv-hosting af WebTop på en VPS giver dig et sikkert fjernskrivebord, der er tilgængeligt uden VPN- eller RDP-klientsoftware. Det er ideelt til at køre grafiske Linux-applikationer fra begrænsede miljøer og giver et konsekvent udviklings- eller produktivitetsarbejdsområde, der er tilgængeligt fra enhver enhed med en browser.
Vigtige funktioner i WebTop
Browserbaseret skrivebord
Få adgang til et komplet Linux-skrivebord fra enhver browser uden at installere VPN, RDP eller fjernskrivebordsklientsoftware.
Flere skrivebordsmiljøer
Vælg mellem KDE, XFCE, MATE og andre skrivebordsmiljøer afhængigt af din arbejdsgang og ressourcepræferencer.
Vedvarende lagring
Hjemmemappe og applikationsdata bevares mellem sessioner, hvilket holder dine filer og konfigurationer intakte ved genopkoblinger.
Audio- og videosupport
Multimediepassthrough muliggør afspilning af lyd og video inden for det containeriserede skrivebordsmiljø.
Sikker fjernadgang
Tilgå skrivebordet over HTTPS via Traefik uden at eksponere RDP- eller VNC-porte direkte til internettet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WebTop
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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