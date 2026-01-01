WebTop leverer et komplet Linux-skrivebordsmiljø, der er tilgængeligt fra enhver browser via KasmVNC-streaming. Bygget af LinuxServer.io, tilbyder det KDE, XFCE og andre skrivebordsmiljøer med vedvarende hjemmemappelagring, integreret filhåndtering, lyd- og videopassthrough og jævn grafisk ydeevne via delt hukommelseskonfiguration.

Selv-hosting af WebTop på en VPS giver dig et sikkert fjernskrivebord, der er tilgængeligt uden VPN- eller RDP-klientsoftware. Det er ideelt til at køre grafiske Linux-applikationer fra begrænsede miljøer og giver et konsekvent udviklings- eller produktivitetsarbejdsområde, der er tilgængeligt fra enhver enhed med en browser.