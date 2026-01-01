CyberChef er et kraftfuldt, webbaseret datamanipulationsværktøj udviklet af GCHQ, der tilbyder over 300 indbyggede funktioner til kryptering, kodning, komprimering, hashing og dataformatkonvertering – alt sammen via en intuitiv træk-og-slip-grænseflade. Det unikke opskriftssystem giver dig mulighed for at kæde flere operationer sammen til genanvendelige, delbare arbejdsgange, mens "Magic"-funktionen automatisk registrerer kodningstyper for at fremskynde analyse.

Fordi CyberChef behandler alt på klientsiden i din browser, forlader følsomme data aldrig din maskine. At hoste din egen instans på en VPS sikrer, at den altid er tilgængelig for dit team, kun tilgængelig inden for din infrastruktur og fri for afhængighed af offentligt hostede versioner – afgørende for sikkerhedsoperationer og arbejdsgange for hændelseshåndtering, der håndterer fortrolige data.