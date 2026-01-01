Udrul CyberChef med enkeltklikinstallation
GCHQ's "Cyber Swiss Army Knife" med 300+ operationer til kodning, kryptering og dataanalyse i browseren.
Vælg en VPS-pakke til CyberChef
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med CyberChef
CyberChef er et kraftfuldt, webbaseret datamanipulationsværktøj udviklet af GCHQ, der tilbyder over 300 indbyggede funktioner til kryptering, kodning, komprimering, hashing og dataformatkonvertering – alt sammen via en intuitiv træk-og-slip-grænseflade. Det unikke opskriftssystem giver dig mulighed for at kæde flere operationer sammen til genanvendelige, delbare arbejdsgange, mens "Magic"-funktionen automatisk registrerer kodningstyper for at fremskynde analyse.
Fordi CyberChef behandler alt på klientsiden i din browser, forlader følsomme data aldrig din maskine. At hoste din egen instans på en VPS sikrer, at den altid er tilgængelig for dit team, kun tilgængelig inden for din infrastruktur og fri for afhængighed af offentligt hostede versioner – afgørende for sikkerhedsoperationer og arbejdsgange for hændelseshåndtering, der håndterer fortrolige data.
Vigtige funktioner i CyberChef
300+ Indbyggede funktioner
Dækker Base64, AES, SHA-hashning, regex, IP-parsing, komprimering og snesevis af andre datatransformationsoperationer uden at skrive nogen kode.
Opskriftskædning
Kæd flere operationer sammen til genanvendelige opskrifter, der kan gemmes og deles via URL, hvilket muliggør gentagelige og dokumenterede datatransformationsarbejdsgange.
Klientsidebehandling
Alle operationer kører udelukkende i browseren – data forlader aldrig din maskine, hvilket gør det sikkert til følsomme sikkerhedsundersøgelser og fortrolig analyse.
Magisk autodetektion
Magic-operationen identificerer automatisk ukendte kodningsskemaer og foreslår de korrekte operationer til at afkode dem, hvilket accelererer triage og analyse.
Breakpointdebugging
Gennemgå opskrifter med breakpoints for at inspicere mellemliggende datatilstande og fejlfinde komplekse flertrins transformationspipelines.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre CyberChef
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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