Installer Unmanic med ét klik.
Selvhostet mediebiblioteksoptimerer, der automatisk omkoder og konverterer filer til dine foretrukne formater.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Unmanic
Unmanic er et selvhostet mediebiblioteksoptimeringsværktøj, der automatisk scanner dine filer og omkoder dem til ensartede formater ved hjælp af FFmpeg. I stedet for manuelt at konvertere filer eller skrive scripts, overvåger Unmanic kontinuerligt en biblioteksmappe, identificerer filer, der ikke matcher dine konfigurerede output-forudindstillinger, og sætter dem i kø til behandling — alt sammen administreret via en webgrænseflade.
Selvhosting af Unmanic på en VPS giver dig en altid-aktiv konverteringspipeline til din mediesamling. Uanset om du standardiserer videocodecs, reducerer filstørrelser eller behandler DVR-optagelser, håndterer Unmanic opgaverne i baggrunden uden at kræve, at din stationære computer forbliver tændt.
Vigtige funktioner i Unmanic
Automatiseret biblioteksscanning
Unmanic scanner kontinuerligt din mediemappe og sætter filer i kø, der ikke matcher dine konfigurerede output-forudindstillinger til behandling.
FFmpeg-drevet transkodning
Transkod video og lyd til ethvert format eller codec understøttet af FFmpeg, herunder H.264, H.265, AV1 og AAC.
Pluginsystem
Udvid Unmanic med fællesskabsplugins til fjernelse af reklamer, omdøbning af filer, komprimering af arkiver og mere.
Realtidsfilovervågning
Nye eller ændrede filer registreres automatisk, så nytilføjet medie sættes i kø til behandling uden manuel indgriben.
Opgavekøstyring
Administrer samtidige konverteringsjob med en visuel kø, der viser live fremskridt, estimeret tid og behandlingshistorik.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Unmanic
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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