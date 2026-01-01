Unmanic er et selvhostet mediebiblioteksoptimeringsværktøj, der automatisk scanner dine filer og omkoder dem til ensartede formater ved hjælp af FFmpeg. I stedet for manuelt at konvertere filer eller skrive scripts, overvåger Unmanic kontinuerligt en biblioteksmappe, identificerer filer, der ikke matcher dine konfigurerede output-forudindstillinger, og sætter dem i kø til behandling — alt sammen administreret via en webgrænseflade.

Selvhosting af Unmanic på en VPS giver dig en altid-aktiv konverteringspipeline til din mediesamling. Uanset om du standardiserer videocodecs, reducerer filstørrelser eller behandler DVR-optagelser, håndterer Unmanic opgaverne i baggrunden uden at kræve, at din stationære computer forbliver tændt.