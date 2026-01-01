Udrul XBackBone i enkeltklikinstallation
Selvhostet letvægts fil- og skærmbillededelingsserver med fuld ShareX-, ScreenCloud- og Flameshot-understøttelse.
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Hvad du kan bygge med XBackBone
XBackBone er en letvægts PHP-filhåndtering og billedhost designet omkring den populære ShareX-uploader-workflow. Træk et skærmbillede eller en fil ind i ShareX (eller ScreenCloud, Flameshot eller enhver kompatibel klient), og XBackBone hoster det øjeblikkeligt bag en delbar kort URL — med markdown-forhåndsvisning, råtekstgengivelse, gallerivisning og kvoter pr. bruger indbygget.
Selv-hosting af XBackBone på en VPS erstatter kommercielle billedhosts og pastebin-tjenester med infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer. Multi-brugerkonti, rollebaserede tilladelser og indbygget OAuth-integration gør den velegnet til både enkeltpersoner og små teams, der ønsker et privat endepunkt for skærmbilleder og fildrop.
Vigtige funktioner i XBackBone
ShareX-indbyggede uploads
Træk filer ind i ShareX, ScreenCloud eller Flameshot, og XBackBone hoster dem øjeblikkeligt via standard upload-API'en.
Galleri og forhåndsvisninger
Browsergalleri-visning med automatisk genererede miniaturebilleder, samt inline-gengivelse for billeder, video, lyd og Markdown-indhold.
Multiuserkonti
Brugerkonti med rollebaserede tilladelser og individuelle kvoter lader teams eller familier dele én server uden at krydse biblioteker.
Offentlige og private links
Hver upload genererer en kort URL med valgfri adgangskodebeskyttelse, udløb og engangsadgangstilstande til følsomt indhold.
OAuth og SSO support
Indbygget OAuth-integration med Google, Discord og GitLab eliminerer separat kontostyring for teams, der allerede er på disse platforme.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre XBackBone
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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