XBackBone er en letvægts PHP-filhåndtering og billedhost designet omkring den populære ShareX-uploader-workflow. Træk et skærmbillede eller en fil ind i ShareX (eller ScreenCloud, Flameshot eller enhver kompatibel klient), og XBackBone hoster det øjeblikkeligt bag en delbar kort URL — med markdown-forhåndsvisning, råtekstgengivelse, gallerivisning og kvoter pr. bruger indbygget.

Selv-hosting af XBackBone på en VPS erstatter kommercielle billedhosts og pastebin-tjenester med infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer. Multi-brugerkonti, rollebaserede tilladelser og indbygget OAuth-integration gør den velegnet til både enkeltpersoner og små teams, der ønsker et privat endepunkt for skærmbilleder og fildrop.