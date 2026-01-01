Udrul GitBucket med enkeltklikinstallation
Open source selvhostet Git-platform med en GitHub-lignende grænseflade drevet af JVM'en.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med GitBucket
GitBucket er en Scala-baseret open source Git-platform, der leverer en velkendt GitHub-lignende oplevelse på infrastruktur, du kontrollerer. Den samler repository-hosting, pull-anmodninger, issues, wikis og en kontomodel, der afspejler GitHub-konventioner, så eksisterende teams kan tage den i brug uden omskoling.
GitBucket kører på JVM med en indlejret H2-database ud af boksen og kræver ingen eksterne tjenester for at komme i gang og skalerer op via plugins til LDAP-autentificering, CI-integrationer og eksterne databaser. Selv-hosting holder kildekode, adgangstokens og revisionshistorik inde i din VPS i stedet for en tredjeparts SaaS.
Vigtige funktioner i GitBucket
Arbejdsgang i GitHub-stil
Repositories, pull-anmodninger, problemer og milepæle stemmer direkte overens med GitHubs konventioner, så bidragydere forbliver produktive fra dag ét.
Pluginøkosystem
Officielle og community-plugins udvider GitBucket med CI-runnere, notifikationer, kodesøgning og autentificeringsudbydere.
SSH og HTTPS Git Adgang
Udviklere pusher og puller via standard Git over HTTPS eller SSH på en dedikeret port til normal klientværktøj.
Indbyggede wiki og problemer
Hvert repository leveres med en wiki og en komplet problemsporing, hvilket holder dokumentation og projektarbejde ved siden af koden.
JVM-baseret portabilitet
Den enkelt-WAR Scala-applikation kører overalt, hvor JVM'en gør det, hvilket gør opgraderinger og sikkerhedskopier forudsigelige på enhver VPS.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GitBucket
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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