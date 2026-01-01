GitBucket er en Scala-baseret open source Git-platform, der leverer en velkendt GitHub-lignende oplevelse på infrastruktur, du kontrollerer. Den samler repository-hosting, pull-anmodninger, issues, wikis og en kontomodel, der afspejler GitHub-konventioner, så eksisterende teams kan tage den i brug uden omskoling.

GitBucket kører på JVM med en indlejret H2-database ud af boksen og kræver ingen eksterne tjenester for at komme i gang og skalerer op via plugins til LDAP-autentificering, CI-integrationer og eksterne databaser. Selv-hosting holder kildekode, adgangstokens og revisionshistorik inde i din VPS i stedet for en tredjeparts SaaS.