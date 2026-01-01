Udrul HedgeDoc med enkeltklikinstallation.
Open source Markdown-editor til realtidssamarbejde for teams til at skrive, gennemgå og dele dokumenter sammen.
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Hvad du kan bygge med HedgeDoc
HedgeDoc er en open source-samarbejds-Markdown-editor, hvor flere personer kan skrive og redigere det samme dokument samtidigt med live markørsporing og øjeblikkelig synkronisering. Udover grundlæggende Markdown understøtter den indlejrede diagrammer via Mermaid og PlantUML, matematiske formler via KaTeX, syntaksfremhævede kodeblokke til over 100 sprog og en præsentationstilstand, der omdanner enhver note til et slideshow.
Selv-hosting af HedgeDoc på din VPS holder følsom dokumentation, interne arkitekturbeslutninger og ejendomsretlige noter inden for din egen infrastruktur — ingen gebyrer pr. bruger, ingen tredjepartsdataadgang og fuld kontrol over autentificeringsmetoder, herunder LDAP, OAuth og SAML til virksomhedsmiljøer.
Vigtige funktioner i HedgeDoc
Realtidssamarbejde
Flere forfattere redigerer det samme dokument samtidig med live markørpositioner og øjeblikkelige opdateringer, hvilket holder fjernteams synkroniserede uden fletningskonflikter.
Diagrammer og Matematik
Integrer Mermaid-, Graphviz- og PlantUML-diagrammer sammen med KaTeX-matematiske udtryk direkte i Markdown, hvilket gør HedgeDoc ideel til teknisk og akademisk dokumentation.
Præsentationstilstand
Konverter ethvert Markdown-dokument til et diasshow med et enkelt klik, hvilket eliminerer behovet for separat præsentationssoftware til interne foredrag og demoer.
Fleksible tilladelser
Indstil dokumenter til offentlige, beskyttede eller private, og styr hvem der kan se, kommentere eller redigere – fra åbne fællesskabswikis til fortrolige interne specifikationer.
Support til virksomhedsautentificering
Integrer med LDAP, OAuth-udbydere, SAML og lokale konti, så teams kan logge ind med eksisterende virksomhedslegitimation uden at skulle administrere separate adgangskoder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre HedgeDoc
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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