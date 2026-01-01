HedgeDoc er en open source-samarbejds-Markdown-editor, hvor flere personer kan skrive og redigere det samme dokument samtidigt med live markørsporing og øjeblikkelig synkronisering. Udover grundlæggende Markdown understøtter den indlejrede diagrammer via Mermaid og PlantUML, matematiske formler via KaTeX, syntaksfremhævede kodeblokke til over 100 sprog og en præsentationstilstand, der omdanner enhver note til et slideshow.

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