OpnForm er et open source-alternativ til Typeform og Google Forms, bygget til teams, der ønsker fuld kontrol over deres formulardata og indsendelsespipeline. Det tilbyder en træk-og-slip-formularredigeringsværktøj med betinget logik, flersidede formularer, filoverførsler og et bredt udvalg af felttyper – alt sammen uden gebyrer pr. svar eller data, der forlader din infrastruktur.

Selvhosting af OpnForm giver dig ubegrænsede svar, tilpasset branding og muligheden for at forbinde formularindsendelser direkte til dine egne databaser, webhooks og notifikationskanaler. Du fastsætter politikkerne for dataopbevaring og kontrollerer, hvem der har adgang til indsendelsesdata, hvilket gør det velegnet til regulerede brancher og privatlivsbevidste teams.