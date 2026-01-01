Installer OpnForm med enkeltklikinstallation.
Open source formularbygger til at skabe smukke, indlejrbare formularer med logik, notifikationer og analyser.
Vælg en VPS-pakke til OpnForm
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpnForm
OpnForm er et open source-alternativ til Typeform og Google Forms, bygget til teams, der ønsker fuld kontrol over deres formulardata og indsendelsespipeline. Det tilbyder en træk-og-slip-formularredigeringsværktøj med betinget logik, flersidede formularer, filoverførsler og et bredt udvalg af felttyper – alt sammen uden gebyrer pr. svar eller data, der forlader din infrastruktur.
Selvhosting af OpnForm giver dig ubegrænsede svar, tilpasset branding og muligheden for at forbinde formularindsendelser direkte til dine egne databaser, webhooks og notifikationskanaler. Du fastsætter politikkerne for dataopbevaring og kontrollerer, hvem der har adgang til indsendelsesdata, hvilket gør det velegnet til regulerede brancher og privatlivsbevidste teams.
Vigtige funktioner i OpnForm
Træk-og-slip-bygger
Byg formularer visuelt med over 20 felttyper, herunder filoverførsler, underskrifter, vurderingsskalaer og matrixgitter.
Betingelseslogik
Vis eller skjul felter baseret på tidligere svar for kun at vejlede respondenter gennem relevante spørgsmål.
Webhook og notifikationer
Udløs webhooks og e-mailnotifikationer ved hver indsendelse, så dit team advares, og dine systemer holdes synkroniserede.
Kan indlejres overalt
Integrer formularer som en pop-up, skyder eller indlejret widget på enhver hjemmeside uden at omdirigere besøgende væk fra din side.
Responsstyring
Se, filtrer og eksporter alle formularindsendelser fra et indbygget dashboard med søgning på kolonneniveau og CSV-eksport.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpnForm
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.