ProjectSend er en open source-fildelingsplatform bygget til virksomheder, der har brug for at dele filer med specifikke klienter frem for offentligheden. Hver klient får sit eget login og ser kun de filer, der er tildelt dem, mens administratorer sporer hver download, indstiller udløbsdatoer på følsomt materiale og modtager notifikationer, når modtagere tilgår nye uploads – hvilket skaber et ansvarligt, brandet alternativ til generiske cloudlagringslinks.

Hosting af ProjectSend på din VPS holder fortrolige klientfiler – kontrakter, finansielle dokumenter, designaktiver – på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer, uden gebyrer pr. bruger, ingen lagringsgrænser og med mulighed for at tilpasse branding, så det matcher din virksomhedsidentitet.