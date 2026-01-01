Implementer ProjectSend med et-klik-installation
Professionel klientfokuseret fildelingsplatform med klientbaserede konti, downloadsporing og detaljerede adgangskontroller til bureauer og virksomheder.
Vælg en VPS-pakke til ProjectSend
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ProjectSend
ProjectSend er en open source-fildelingsplatform bygget til virksomheder, der har brug for at dele filer med specifikke klienter frem for offentligheden. Hver klient får sit eget login og ser kun de filer, der er tildelt dem, mens administratorer sporer hver download, indstiller udløbsdatoer på følsomt materiale og modtager notifikationer, når modtagere tilgår nye uploads – hvilket skaber et ansvarligt, brandet alternativ til generiske cloudlagringslinks.
Hosting af ProjectSend på din VPS holder fortrolige klientfiler – kontrakter, finansielle dokumenter, designaktiver – på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer, uden gebyrer pr. bruger, ingen lagringsgrænser og med mulighed for at tilpasse branding, så det matcher din virksomhedsidentitet.
Vigtige funktioner i ProjectSend
Kundekonti
Hver kunde får et dedikeret login og ser kun filer, der er tildelt dem, hvilket holder hvert forhold privat og organiseret uden delte offentlige links.
Downloadsporing
Detaljerede aktivitetslogge viser præcis, hvem der downloadede hvilken fil og hvornår, hvilket giver leveringsbevis for overholdelse og reducerer 'har du modtaget den?'-e-mails.
Udløbsdatoer
Indstil automatisk udløb på følsomme dokumenter, så adgangen tilbagekaldes efter en defineret periode, hvilket reducerer eksponeringen uden manuel oprydning.
E-mailnotifikationer
Kunder modtager automatiske e-mails, når nye filer er tilgængelige, hvilket eliminerer behovet for at underrette dem separat efter hver upload.
Tilpasset branding
Tilpasselige temaer og logoer præsenterer en professionel white-label filportal, der afspejler dit bureau eller din virksomhedsidentitet i stedet for en generisk tjeneste.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ProjectSend
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.