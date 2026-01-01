Installer Silex med enkeltklikinstallation.
Open source no-code visuel hjemmesidebygger, der genererer rene, bærbare HTML- og CSS-filer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Silex
Silex er det open source-alternativ til Webflow — en visuel no-code hjemmesidebygger, der kører udelukkende i browseren og producerer standard HTML- og CSS-filer. I modsætning til kommercielle hjemmesidebyggere, der låser dine designs og indhold til deres platform, gemmer Silex alt som almindelige filer på din egen server. Den forbinder til headless CMS'er for dynamisk indhold, integreres med statiske site-generatorer som 11ty og kan udvides via et plugin-system.
Selv-hosting af Silex på en VPS giver webdesignere og bureauer et arbejdsområde med ubegrænsede projekter til en fast serveromkostning, uden gebyrer pr. side og uden afhængighed af, at en tredjepartsplatform forbliver online eller overkommelig.
Vigtige funktioner i Silex
Visuel træk-og-slip redaktør
Byg sider visuelt ved hjælp af den GrapesJS-baserede editor med komponenter, stilarter og layoutværktøjer — ingen HTML- eller CSS-viden påkrævet.
Statisk HTML-output
Hver hjemmeside Silex producerer er ren, standard HTML og CSS – ingen køretidsafhængigheder, kører på enhver hostingudbyder og er fuldt bærbar.
CMS-databinding
Forbind sidedesigns til WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex og andre headless CMS'er, så ikke-udviklere kan opdatere indhold uden at røre ved designet.
Multisitedashboard
Administrer ubegrænsede hjemmesideprojekter fra en enkelt Silex-instans, organiseret i ét arbejdsområde for bureauer og freelancere med flere klienter.
Plugin-udvidelsesmuligheder
Udvid Silex med brugerdefinerede komponenter, datakonnectorer og tredjeparts serviceintegrationer via pluginsystemet uden at forke kernen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Silex
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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