Silex er det open source-alternativ til Webflow — en visuel no-code hjemmesidebygger, der kører udelukkende i browseren og producerer standard HTML- og CSS-filer. I modsætning til kommercielle hjemmesidebyggere, der låser dine designs og indhold til deres platform, gemmer Silex alt som almindelige filer på din egen server. Den forbinder til headless CMS'er for dynamisk indhold, integreres med statiske site-generatorer som 11ty og kan udvides via et plugin-system.

Selv-hosting af Silex på en VPS giver webdesignere og bureauer et arbejdsområde med ubegrænsede projekter til en fast serveromkostning, uden gebyrer pr. side og uden afhængighed af, at en tredjepartsplatform forbliver online eller overkommelig.