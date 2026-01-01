Implementer Odoo med 1-klik installation.
Open source ERP- og CRM-suite, der dækker salg, regnskab, lagerstyring, e-handel og mere i én integreret platform.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Odoo
Odoo er en omfattende open source-virksomhedsstyringssuite, der bruges af over 10 millioner brugere i 120 lande. Dets modulære design lader dig starte med de apps, du har brug for — CRM, regnskab, lagerstyring, e-handel eller projektstyring — og udvide, efterhånden som din virksomhed vokser, alt sammen fra en enkelt samlet grænseflade.
Selvhosting af Odoo på din VPS eliminerer abonnementsomkostninger pr. bruger, holder alle dine virksomhedsdata under din kontrol og giver dig frihed til at installere brugerdefinerede moduler og integrationer uden begrænsninger. Denne skabelon inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring.
Vigtige funktioner i Odoo
Integreret CRM og Salg
Spor kundeemner, administrer salgsprocesser og automatiser opfølgninger i et CRM, der forbinder direkte til fakturering og lagerstyring.
Indbygget e-handel
Lancér en webshop med en træk-og-slip hjemmesidebygger, produktkatalog og integrationer til betalingsgateways.
Regnskab og Fakturering
Håndter multivalutafakturering, skatteoverholdelse og bankafstemning uden et separat regnskabsværktøj.
Lager og Produktion
Administrer lager på tværs af flere lagre, kør MRP-arbejdsgange, og spor produktion med understøttelse af stregkodescanning.
Modulær Appbutik
Vælg mellem over 30.000 tredjepartsmoduler for at udvide Odoo med branchespecifikke arbejdsgange og integrationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Odoo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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