Odoo er en omfattende open source-virksomhedsstyringssuite, der bruges af over 10 millioner brugere i 120 lande. Dets modulære design lader dig starte med de apps, du har brug for — CRM, regnskab, lagerstyring, e-handel eller projektstyring — og udvide, efterhånden som din virksomhed vokser, alt sammen fra en enkelt samlet grænseflade.

Selvhosting af Odoo på din VPS eliminerer abonnementsomkostninger pr. bruger, holder alle dine virksomhedsdata under din kontrol og giver dig frihed til at installere brugerdefinerede moduler og integrationer uden begrænsninger. Denne skabelon inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring.